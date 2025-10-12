https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863431593.html
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине
2025-10-12T14:07+0300
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а больше с позицией Владимира Зеленского. "Вы знаете, я (ранее - ред.) всё больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналистам.
