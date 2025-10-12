Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863431593.html
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T14:07+0300
2025-10-12T14:07+0300
политика
россия
мировая экономика
белоруссия
украина
сша
александр лукашенко
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_a02026bc0c30e1ad18e55c4f12b4ff80.jpg
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а больше с позицией Владимира Зеленского. "Вы знаете, я (ранее - ред.) всё больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналистам.
https://1prime.ru/20251012/peskov--863427737.html
белоруссия
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_c2fd6c1c95eab0fe3ca846d5ef4f818f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, белоруссия, украина, сша, александр лукашенко, владимир зеленский, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, США, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, ЕС
14:07 12.10.2025
 
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине

Лукашенко объяснил замедление украинских переговоров позицией Зеленского

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а больше с позицией Владимира Зеленского.
"Вы знаете, я (ранее - ред.) всё больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналистам.
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Кремле оценили ситуацию вокруг урегулирования на Украине
12:29
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯУКРАИНАСШААлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала