Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине

2025-10-12T14:07+0300

политика

россия

мировая экономика

белоруссия

украина

сша

александр лукашенко

владимир зеленский

ес

МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а больше с позицией Владимира Зеленского. "Вы знаете, я (ранее - ред.) всё больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналистам.

2025

