Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863432459.html
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T14:25+0300
2025-10-12T14:25+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
белоруссия
рф
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_80e8ddeb88fd3e693c788dd725c7271d.jpg
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте. "Я думаю, что он (Зеленский - ред.) поймет всё и понимает... Но вы же понимаете его положение. Кем он будет, если он сделает вот так вот, ни с того ни с сего, как он это понимает, эти шаги? Мне кажется, что Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны осуществлено мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналиста. При этом Лукашенко обратил внимание, что "действовать надо срочно". "Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", - пояснил белорусский президент. При этом он обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" западную часть Украины.
https://1prime.ru/20251012/ukraina-863426369.html
украина
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_a6cb2987bcf683bc08a8f88839bc90c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, белоруссия, рф, александр лукашенко, владимир зеленский
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
14:25 12.10.2025
 
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине

Лукашенко заявил, что Зеленский может пойти на переговоры под давлением

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте.
"Я думаю, что он (Зеленский - ред.) поймет всё и понимает... Но вы же понимаете его положение. Кем он будет, если он сделает вот так вот, ни с того ни с сего, как он это понимает, эти шаги? Мне кажется, что Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны осуществлено мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
При этом Лукашенко обратил внимание, что "действовать надо срочно".
"Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", - пояснил белорусский президент.
При этом он обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" западную часть Украины.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
На Западе выступили со срочным призывом после беседы Зеленского с Трампом
11:31
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАБЕЛОРУССИЯРФАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала