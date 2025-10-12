https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863432459.html
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине - 12.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине
12.10.2025
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры по урегулированию украинского конфликта под давлением, но ему надо решаться на это быстрее, ведь РФ продвигается на фронте. "Я думаю, что он (Зеленский - ред.) поймет всё и понимает... Но вы же понимаете его положение. Кем он будет, если он сделает вот так вот, ни с того ни с сего, как он это понимает, эти шаги? Мне кажется, что Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны осуществлено мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналиста. При этом Лукашенко обратил внимание, что "действовать надо срочно". "Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", - пояснил белорусский президент. При этом он обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" западную часть Украины.
Лукашенко призвал Зеленского к переговорам по Украине
Лукашенко заявил, что Зеленский может пойти на переговоры под давлением