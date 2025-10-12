https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863432627.html
Лукашенко дал совет Зеленскому
Лукашенко дал совет Зеленскому - 12.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко дал совет Зеленскому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T14:20+0300
2025-10-12T14:20+0300
2025-10-12T14:20+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_b36009c8f839e0906bd214a4d1a774b0.jpg
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье на Украину принесут только славянские государства. "Хотелось бы, чтобы... (Зеленский - ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее в воскресенье Лукашенко заявлял, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано с позицией Зеленского.
https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863431593.html
украина
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bb8783712cf7eb5831996649e86a5c4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко дал совет Зеленскому
Лукашенко: счастье на Украину принесут только славянские государства