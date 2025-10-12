https://1prime.ru/20251012/lukashenko--863432627.html

Лукашенко дал совет Зеленскому

МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье на Украину принесут только славянские государства. "Хотелось бы, чтобы... (Зеленский - ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее в воскресенье Лукашенко заявлял, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано с позицией Зеленского.

