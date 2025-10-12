Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко дал совет Зеленскому - 12.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Лукашенко дал совет Зеленскому
2025-10-12T14:20+0300
2025-10-12T14:20+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье на Украину принесут только славянские государства. "Хотелось бы, чтобы... (Зеленский - ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее в воскресенье Лукашенко заявлял, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано с позицией Зеленского.
украина
белоруссия
общество , мировая экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
14:20 12.10.2025
 
Лукашенко дал совет Зеленскому

Лукашенко: счастье на Украину принесут только славянские государства

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что счастье на Украину принесут только славянские государства.
"Хотелось бы, чтобы... (Зеленский - ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в воскресенье Лукашенко заявлял, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано с позицией Зеленского.
Лукашенко объяснил замедление переговоров по Украине
14:07
 
