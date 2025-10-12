Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.10.2025, ПРАЙМ
Лауреат Нобелевской премии высказалась о следующем возможном победителе
Лауреат Нобелевской премии высказалась о следующем возможном победителе - 12.10.2025, ПРАЙМ
Лауреат Нобелевской премии высказалась о следующем возможном победителе
Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает президент США Дональд Трамп. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T11:55+0300
2025-10-12T11:55+0300
общество
сша
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/78/829307865_0:304:2022:1441_1920x0_80_0_0_6a9be5e39afdd7856f6002ada8ea6119.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает президент США Дональд Трамп. В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира. "Я правда хочу сказать, что верю, что он действительно заслуживает признания. Всего за девять месяцев было решено или предотвращено столько конфликтов. Особенно сейчас, когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке... (В следующем году Трамп - ред.) непременно заслуживает премию", - заявила Мачадо в интервью газете Times. Ранее Трамп сообщил, что ему позвонила Мачадо и сказала, что награду заслужил американский лидер, но он не просил передать ему медаль.
https://1prime.ru/20251012/komitet--863425484.html
сша
ближний восток
общество , сша, ближний восток, дональд трамп
Общество , США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
11:55 12.10.2025
 
Лауреат Нобелевской премии высказалась о следующем возможном победителе

Мачадо: в 2026 году Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

© AFP / Janathan Nackstrand Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме
Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме - ПРАЙМ, 12.10.2025
Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме. Архивное фото
© AFP / Janathan Nackstrand
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает президент США Дональд Трамп.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
"Я правда хочу сказать, что верю, что он действительно заслуживает признания. Всего за девять месяцев было решено или предотвращено столько конфликтов. Особенно сейчас, когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке... (В следующем году Трамп - ред.) непременно заслуживает премию", - заявила Мачадо в интервью газете Times.
Ранее Трамп сообщил, что ему позвонила Мачадо и сказала, что награду заслужил американский лидер, но он не просил передать ему медаль.
Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме - ПРАЙМ, 12.10.2025
Нобелевский комитет прокомментировал утечку о лауреате премии мира
11:19
 
Общество США БЛИЖНИЙ ВОСТОК Дональд Трамп
 
 
