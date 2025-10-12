Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России - 12.10.2025
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России
в мире
москва
украина
франция
эммануэль макрон
мид рф
нато
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что агрессивные заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России становятся все более опасными. Об этом он написал в соцсети X."Ну вот, это случилось: Макрон начал действовать по плану “война против России”, потому что ему уже нечего терять во Франции", — подчеркнул политик.Филиппо резко раскритиковал французского лидера за слова о том, что Москва "заплатит" за свои недавние действия."Оставляя его на посту президента, мы подвергаем себя огромному риску. Вон, быстро!", — заявил он.Так политик прокомментировал идею Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины в рамках инициативы так называемой "коалиции желающих".В последние годы Россия неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять военные инициативы, называя их "мерами сдерживания российской агрессии". В Москве, в свою очередь, неоднократно выражали обеспокоенность ростом военного присутствия блока в Европе.В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Также в ведомстве отмечали, что любые сценарии размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации.Ранее в министерстве назвали подобные заявления подстрекательством к продолжению конфликта.
в мире, москва, украина, франция, эммануэль макрон, мид рф, нато
20:35 12.10.2025
 
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что агрессивные заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России становятся все более опасными. Об этом он написал в соцсети X.
"Ну вот, это случилось: Макрон начал действовать по плану “война против России”, потому что ему уже нечего терять во Франции", — подчеркнул политик.
Филиппо резко раскритиковал французского лидера за слова о том, что Москва "заплатит" за свои недавние действия.
"Оставляя его на посту президента, мы подвергаем себя огромному риску. Вон, быстро!", — заявил он.
Так политик прокомментировал идею Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины в рамках инициативы так называемой "коалиции желающих".
В последние годы Россия неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять военные инициативы, называя их "мерами сдерживания российской агрессии". В Москве, в свою очередь, неоднократно выражали обеспокоенность ростом военного присутствия блока в Европе.
В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Также в ведомстве отмечали, что любые сценарии размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации.
Ранее в министерстве назвали подобные заявления подстрекательством к продолжению конфликта.
Заголовок открываемого материала