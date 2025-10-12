https://1prime.ru/20251012/makron-863441057.html
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что агрессивные заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России становятся все более... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T20:35+0300
2025-10-12T20:35+0300
2025-10-12T20:35+0300
в мире
москва
украина
франция
эммануэль макрон
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что агрессивные заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России становятся все более опасными. Об этом он написал в соцсети X."Ну вот, это случилось: Макрон начал действовать по плану “война против России”, потому что ему уже нечего терять во Франции", — подчеркнул политик.Филиппо резко раскритиковал французского лидера за слова о том, что Москва "заплатит" за свои недавние действия."Оставляя его на посту президента, мы подвергаем себя огромному риску. Вон, быстро!", — заявил он.Так политик прокомментировал идею Макрона о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины в рамках инициативы так называемой "коалиции желающих".В последние годы Россия неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять военные инициативы, называя их "мерами сдерживания российской агрессии". В Москве, в свою очередь, неоднократно выражали обеспокоенность ростом военного присутствия блока в Европе.В МИД России подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Также в ведомстве отмечали, что любые сценарии размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлемы и могут привести к резкой эскалации.Ранее в министерстве назвали подобные заявления подстрекательством к продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20251011/makron-863416251.html
https://1prime.ru/20251009/frantsiya-863312101.html
москва
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, украина, франция, эммануэль макрон, мид рф, нато
В мире, МОСКВА, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, МИД РФ, НАТО
"Вон, быстро!". Макрон вызвал бурю критики во Франции после слов о России
Филиппо: высказывания Макрона о России становятся опасными. Подробности