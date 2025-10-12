https://1prime.ru/20251012/mars-863423707.html

Ученый предупредил о рисках для пилотируемых миссий на Марс

МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Солнечная активность и связанные с ней факторы опасны не только для здоровья человека, но и для космической техники, поэтому окажут большое влияние на планирование первых пилотируемых миссий на Марс, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. "Желание человека высадиться на Марс это (риски от космической радиации - ред.), конечно, не уменьшит, и полёты рано или поздно начнутся, но всё это нужно очень хорошо продумать, особенно на начальном, пионерском, этапе пилотируемого освоения Марса", - сказал Богачев. По его словам, солнечная активность и сопутствующее ей рентгеновское излучение, от которых людей на Земле защищает атмосфера планеты, несут серьёзные риски для пилотируемых полётов к другим небесным телам. Сильные вспышки могут не только оказать влияние на человека, но и, к примеру, вывести из строя космический корабль. В то же время, сейчас, на фоне спада солнечной активности, наступает благоприятный период для полётов к Луне и Марсу. Активность вновь начнёт расти в 2032-2033 годах, после чего риски вновь повысятся, добавил Богачев. Он напомнил, что США собираются в 2026 году отправить пилотируемый корабль для облёта Луны, а в 2027 году - посадочный. Существуют планы пилотируемых полётов на Марс уже в следующем десятилетии, однако, по оценке учёного, такая возможность появится примерно в 50-х годах XXI века.

