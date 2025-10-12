https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439701.html

Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок

Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок - 12.10.2025, ПРАЙМ

Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок

Введение моратория на обнуление топливного демпфера с октября этого года по май 2026 года поспособствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке,... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T19:46+0300

2025-10-12T19:46+0300

2025-10-12T19:48+0300

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с октября этого года по май 2026 года поспособствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке, сообщает Минэнерго РФ.Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ в воскресенье был размещен на портале официального опубликования правовых актов."Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", - сказали журналистам в министерстве.

https://1prime.ru/20251012/banknota-863438855.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин