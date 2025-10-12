Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок - 12.10.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439701.html
Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок
Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок - 12.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок
Введение моратория на обнуление топливного демпфера с октября этого года по май 2026 года поспособствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке,... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:46+0300
2025-10-12T19:48+0300
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с октября этого года по май 2026 года поспособствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке, сообщает Минэнерго РФ.Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ в воскресенье был размещен на портале официального опубликования правовых актов."Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", - сказали журналистам в министерстве.
https://1prime.ru/20251012/banknota-863438855.html
рф
рф, владимир путин
Экономика, РФ, Владимир Путин
19:46 12.10.2025 (обновлено: 19:48 12.10.2025)
 
Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок

Минэнерго: мораторий на обнуление топливного демпрефа стабилизирует цены на бензин

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с октября этого года по май 2026 года поспособствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке, сообщает Минэнерго РФ.
Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ в воскресенье был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", - сказали журналистам в министерстве.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей
19:15
 
Экономика РФ Владимир Путин
 
 
