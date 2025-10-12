Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок

https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439701.html
2025-10-12T19:46+0300
2025-10-12T19:46+0300
2025-10-12T19:48+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с октября этого года по май 2026 года поспособствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке, сообщает Минэнерго РФ.Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ в воскресенье был размещен на портале официального опубликования правовых актов."Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", - сказали журналистам в министерстве.
