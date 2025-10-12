https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439936.html

Минэнерго рассказало о пользе отмены акциза на дизель из авиакеросина

Минэнерго рассказало о пользе отмены акциза на дизель из авиакеросина - 12.10.2025, ПРАЙМ

Минэнерго рассказало о пользе отмены акциза на дизель из авиакеросина

Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T19:48+0300

2025-10-12T19:48+0300

2025-10-12T19:55+0300

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1f5803a62e47d878331c0b51f806d2c.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной температуры его фильтруемости и застывания, сообщило Минэнерго РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года."Вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439701.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф