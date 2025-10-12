https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439936.html
Минэнерго рассказало о пользе отмены акциза на дизель из авиакеросина
Минэнерго рассказало о пользе отмены акциза на дизель из авиакеросина
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной температуры его фильтруемости и застывания, сообщило Минэнерго РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года."Вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания", - говорится в сообщении.
