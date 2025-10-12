https://1prime.ru/20251012/mintrud-863421110.html
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.
Ранее он заявил РИА Новости, что министерство поддерживает предложение по диверсификации ставки по семейной ипотеке. С таким предложением ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас обсуждаем размеры вместе с министерством финансов. Потому что в целом администрирование всех средств на компенсацию процента ставки банком администрирует сам Минфин", - сказал РИА Новости Котяков.
