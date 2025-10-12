Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/mintrud-863421110.html
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки - 12.10.2025, ПРАЙМ
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки
Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T06:29+0300
2025-10-12T06:29+0300
финансы
россия
экономика
антон котяков
валентина матвиенко
минфин
минфин рф
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863421110.jpg?1760239783
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков. Ранее он заявил РИА Новости, что министерство поддерживает предложение по диверсификации ставки по семейной ипотеке. С таким предложением ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сейчас обсуждаем размеры вместе с министерством финансов. Потому что в целом администрирование всех средств на компенсацию процента ставки банком администрирует сам Минфин", - сказал РИА Новости Котяков.      
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон котяков, валентина матвиенко, минфин, минфин рф, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Экономика, Антон Котяков, Валентина Матвиенко, Минфин, Минфин РФ, Совет Федерации
06:29 12.10.2025
 
Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ипотеки

Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ставки по ипотеке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.
Ранее он заявил РИА Новости, что министерство поддерживает предложение по диверсификации ставки по семейной ипотеке. С таким предложением ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас обсуждаем размеры вместе с министерством финансов. Потому что в целом администрирование всех средств на компенсацию процента ставки банком администрирует сам Минфин", - сказал РИА Новости Котяков.
 
 
 
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнтон КотяковВалентина МатвиенкоМинфинМинфин РФСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала