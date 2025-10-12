https://1prime.ru/20251012/moldaviya-863424697.html

Экс-глава МИД ПМР ответил на слова спикера парламента Молдавии о России

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – ПРАЙМ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вообразил и высказался о некоей мнимой победе над Приднестровьем и якобы ближайшем поспешном выводе российских войск из региона, но на деле молдавские власти своим поведением лишь раскрывают собственные фобии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. В субботу Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции. По его словам, экономическая модель Приднестровья рухнула, а интеграция – вопрос времени. Он также заявил, что "придет время и мы посадим в самолет 400 солдат РФ и отправим к маме с папой". "Игорь Гросу и другие политики из команды PAS пытаются ковать имиджевую победу над Приднестровьем пока железо горячо. Кажется, они уже сами себя убедили, что, сфальсифицировав выборы (парламентские выборы прошли 28 сентября), они нанесли России сокрушительное поражение. И теперь Москве ничего не остается делать, как забрать своих солдат с берегов Днестра и сдать Приднестровье Кишиневу без шума и пыли", - сказал Шорников. По его мнению, если у президента Молдавии Майи Санду все так замечательно, почему бы ей не откликнуться на призыв президента ПМР Вадима Красносельского о проведении встречи на высшем уровне ради перезапуска переговорного процесса. "Россия, кстати, поддерживает инициативу возобновления диалога в формате "5+2". Европейские дипломаты и представители ОБСЕ посещают Тирасполь и, похоже, также не видят препятствий переговорам. Только в Кишиневе предпочитают создавать дымовую завесу из громких заявлений и не спешат садиться за стол переговоров с Тирасполем", - отметил собеседник агентства. Он полагает, что для действующих в Молдавии властей главным препятствием для "реинтеграции" Приднестровья являются сами приднестровцы – простые жители республики. "В Кишиневе рассматривают приднестровцев как враждебный и непредсказуемый электорат, который способен к самоорганизации и к консолидации. Как они себя поведут, оказавшись в составе "единой Молдовы"? До сих пор этих людей не удавалось ни запугать, ни обмануть, ни прельстить чудесами евроинтеграции", - отметил эксперт. По его мнению, поэтому Кишиневу остается только изматывать жителей республики экономическими трудностями в надежде стимулировать отъезд трудоспособного населения в другие страны. "К сожалению, в этом молдавские политики преуспевают. За 35 лет существования Приднестровья население республики сократилось почти вдвое. Присвоение PAS победы на выборах не сулит приднестровцам ничего хорошего. Рассыпая угрозами, создавая проблемы в энергетике, сдерживая экономическое развитие ПМР и затягивая начало переговорного процесса молдавские политики пытаются достичь только одного – закрепить негативные ожидания людей, подорвать их веру в Россию и в собственную государственность. Но на деле своим поведением они лишь раскрывают собственные фобии: они боятся российских солдат и стойкости приднестровского народа", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.

