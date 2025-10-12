https://1prime.ru/20251012/moshennik-863423106.html
В "Лаборатории Касперского" назвали отличительную черту мошенников
Иванов назвал телефонных мошенников искусными манипуляторами
СИРИУС, 12 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в первую очередь являются искусными манипуляторами, "психологами" с поставленной речью: они часто пытаются изолировать жертву от других людей, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума Finopolis.
"Мошенник - это искусный манипулятор, "психолог". Это не просто человек, который не может связать двух слов. Это человек, у которого хорошо поставлена речь, который оказывает давление, используя приемы социальной инженерии. Он отрезает потенциальных жертв от других людей", - пояснил он.
По его словам, мошенники стараются остаться с жертвой наедине - они просят ее перейти в помещение, где якобы можно поговорить спокойно полчаса. Далее они могут предупреждать: "Если кто-то зайдет в комнату, пожалуйста, скажите, и я вам сам перезвоню через 10 минут. Ни с кем не общайтесь".
Во время разговора наедине мошенники могут начать называть номера несуществующих статей Уголовного кодекса для запугивания жертвы, убеждать, что все обсуждаемые сведения являются тайной следствия, и если жертва сообщит кому-то о разговоре, то последует наказание. "Мошенники используют постоянный прессинг, давление, общаются уверенным голосом. Неподготовленные люди могут поддаться на это", - заверил эксперт.
Более того, продолжает Иванов, чтобы убедиться, что рядом с жертвой действительно никого нет, мошенники могут попросить ее включить камеру.
Специалисты "Лаборатории Касперского
" обращают внимание: если звонок кажется подозрительным, стоит сразу класть трубку. Не сообщайте посторонним конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.
