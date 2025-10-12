https://1prime.ru/20251012/moshennik-863423106.html

В "Лаборатории Касперского" назвали отличительную черту мошенников

В "Лаборатории Касперского" назвали отличительную черту мошенников - 12.10.2025, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" назвали отличительную черту мошенников

Телефонные мошенники в первую очередь являются искусными манипуляторами, "психологами" с поставленной речью: они часто пытаются изолировать жертву от других... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T08:30+0300

2025-10-12T08:30+0300

2025-10-12T08:30+0300

мошенничество

технологии

общество

банки

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5493dbcf1a66305dc84af6e2f3b3ccea.jpg

СИРИУС, 12 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в первую очередь являются искусными манипуляторами, "психологами" с поставленной речью: они часто пытаются изолировать жертву от других людей, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума Finopolis. "Мошенник - это искусный манипулятор, "психолог". Это не просто человек, который не может связать двух слов. Это человек, у которого хорошо поставлена речь, который оказывает давление, используя приемы социальной инженерии. Он отрезает потенциальных жертв от других людей", - пояснил он. По его словам, мошенники стараются остаться с жертвой наедине - они просят ее перейти в помещение, где якобы можно поговорить спокойно полчаса. Далее они могут предупреждать: "Если кто-то зайдет в комнату, пожалуйста, скажите, и я вам сам перезвоню через 10 минут. Ни с кем не общайтесь". Во время разговора наедине мошенники могут начать называть номера несуществующих статей Уголовного кодекса для запугивания жертвы, убеждать, что все обсуждаемые сведения являются тайной следствия, и если жертва сообщит кому-то о разговоре, то последует наказание. "Мошенники используют постоянный прессинг, давление, общаются уверенным голосом. Неподготовленные люди могут поддаться на это", - заверил эксперт. Более того, продолжает Иванов, чтобы убедиться, что рядом с жертвой действительно никого нет, мошенники могут попросить ее включить камеру. Специалисты "Лаборатории Касперского" обращают внимание: если звонок кажется подозрительным, стоит сразу класть трубку. Не сообщайте посторонним конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.

https://1prime.ru/20251012/broker-863383686.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , банки, лаборатория касперского