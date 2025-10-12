https://1prime.ru/20251012/moskva-863421872.html

Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года

Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года

2025-10-12T07:30+0300

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Необходимость увеличения числа прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном оценят в конце года, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР. "Посмотрим в конце года", - сказал Козлов РИА Новости на вопрос, планируется ли наращивать частоту перелетов. Министр пояснил, что это будет зависеть от спроса. "Конечно", - подтвердил он в ответ на уточняющий вопрос. Козлов напомнил, что полет между столицами сейчас выполняется раз в месяц. "Это пробный рейс, пробуем", - уточнил собеседник агентства. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.

