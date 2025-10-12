Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/moskva-863421872.html
Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года
Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года - 12.10.2025, ПРАЙМ
Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года
Необходимость увеличения числа прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном оценят в конце года, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов,... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T07:30+0300
2025-10-12T07:50+0300
бизнес
россия
кндр
москва
пхеньян
александр козлов
минприроды
росавиация
nordwind
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863421872.jpg?1760244638
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Необходимость увеличения числа прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном оценят в конце года, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР. "Посмотрим в конце года", - сказал Козлов РИА Новости на вопрос, планируется ли наращивать частоту перелетов. Министр пояснил, что это будет зависеть от спроса. "Конечно", - подтвердил он в ответ на уточняющий вопрос. Козлов напомнил, что полет между столицами сейчас выполняется раз в месяц. "Это пробный рейс, пробуем", - уточнил собеседник агентства. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.
кндр
москва
пхеньян
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, кндр, москва, пхеньян, александр козлов, минприроды, росавиация, nordwind
Бизнес, РОССИЯ, КНДР, МОСКВА, Пхеньян, Александр Козлов, Минприроды, Росавиация, Nordwind
07:30 12.10.2025 (обновлено: 07:50 12.10.2025)
 
Необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года

Минприроды: необходимость увеличения рейсов Москва — Пхеньян оценят в конце года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Необходимость увеличения числа прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном оценят в конце года, сообщил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР.
"Посмотрим в конце года", - сказал Козлов РИА Новости на вопрос, планируется ли наращивать частоту перелетов.
Министр пояснил, что это будет зависеть от спроса. "Конечно", - подтвердил он в ответ на уточняющий вопрос.
Козлов напомнил, что полет между столицами сейчас выполняется раз в месяц. "Это пробный рейс, пробуем", - уточнил собеседник агентства.
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.
 
БизнесРОССИЯКНДРМОСКВАПхеньянАлександр КозловМинприродыРосавиацияNordwind
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала