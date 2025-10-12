https://1prime.ru/20251012/most-863442654.html
На Крымском мосту около 800 автомобилей ожидают проезда
2025-10-12T21:52+0300
бизнес
тамань
крым
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 403 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 396 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливался вечером в воскресенье.
