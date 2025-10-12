Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Крымском мосту около 800 автомобилей ожидают проезда - 12.10.2025
На Крымском мосту около 800 автомобилей ожидают проезда
На Крымском мосту около 800 автомобилей ожидают проезда - 12.10.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту около 800 автомобилей ожидают проезда
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T21:52+0300
2025-10-12T21:52+0300
бизнес
тамань
крым
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861482582_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ac8d9c978c22944ea2490fde24df7a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 403 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 396 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливался вечером в воскресенье.
тамань
крым
бизнес, тамань, крым, россия
Бизнес, Тамань, КРЫМ, РОССИЯ
21:52 12.10.2025
 
На Крымском мосту около 800 автомобилей ожидают проезда

Перед въездом на Крымский мост скопилось около 800 автомобилей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - ПРАЙМ. Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 403 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 396 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливался вечером в воскресенье.
БизнесТаманьКРЫМРОССИЯ
 
 
