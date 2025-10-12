Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху заявил о победе Израиля - 12.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Нетаньяху заявил о победе Израиля
Нетаньяху заявил о победе Израиля - 12.10.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху заявил о победе Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T20:51+0300
2025-10-12T20:51+0300
политика
израиль
биньямин нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство. "Совместными усилиями мы добились колоссальных побед - побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались – мы победили. Но в то же время, я должен сказать вам, что кампания не окончена. Нам еще предстоит решить очень серьезные проблемы безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят – мы готовы", - заявил премьер в видеообращении к нации.
израиль
израиль, биньямин нетаньяху
Политика, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
20:51 12.10.2025
 
Нетаньяху заявил о победе Израиля

Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство.
"Совместными усилиями мы добились колоссальных побед - побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались – мы победили. Но в то же время, я должен сказать вам, что кампания не окончена. Нам еще предстоит решить очень серьезные проблемы безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят – мы готовы", - заявил премьер в видеообращении к нации.
