ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство. "Совместными усилиями мы добились колоссальных побед - побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались – мы победили. Но в то же время, я должен сказать вам, что кампания не окончена. Нам еще предстоит решить очень серьезные проблемы безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят – мы готовы", - заявил премьер в видеообращении к нации.
