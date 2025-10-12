Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/osaka-863437243.html
Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек
Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек - 12.10.2025, ПРАЙМ
Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек
Выставку ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака посетили 25 миллионов 80 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T17:48+0300
2025-10-12T17:48+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
ТОКИО, 12 окт – ПРАЙМ. Выставку ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака посетили 25 миллионов 80 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. В понедельник выставка, в которой приняли участие 158 стран, закрывается. Несмотря на то, что поначалу билеты распродавались не очень активно, к концу проведения выставки за счет хороших отзывов в соцсетях в день стало продаваться по 200 тысяч билетов. За счет успешной продажи билетов, а также за счет продажи сувениров выставке удалось выйти в плюс по отношению к средствам, затраченным на управление, зарплату персоналу и другие текущие расходы. Прибыль по отношению к этой категории расходов составит от 23 до 28 миллиардов иен (от 150 до 183 миллионов долларов). При этом речь не идет о покрытии всех расходов. Так, расходы на строительство комплекса и охрану составили 235 миллиардов иен и 25 миллиардов иен соответственно (1,54 миллиарда долларов и 163 миллиона долларов). ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака открылась 13 апреля и продлится до 13 октября. В ней принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - "Проектируя будущее общество для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии". Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца".
https://1prime.ru/20250801/yaponiya-860214365.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика
Экономика, Бизнес, Мировая экономика
17:48 12.10.2025
 
Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек

Выставку ЭКСПО-2025 в Осаке посетили 25 миллионов 80 тысяч человек

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / Hactor de Pereda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 12 окт – ПРАЙМ. Выставку ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака посетили 25 миллионов 80 тысяч человек, сообщило агентство Киодо.
В понедельник выставка, в которой приняли участие 158 стран, закрывается. Несмотря на то, что поначалу билеты распродавались не очень активно, к концу проведения выставки за счет хороших отзывов в соцсетях в день стало продаваться по 200 тысяч билетов. За счет успешной продажи билетов, а также за счет продажи сувениров выставке удалось выйти в плюс по отношению к средствам, затраченным на управление, зарплату персоналу и другие текущие расходы. Прибыль по отношению к этой категории расходов составит от 23 до 28 миллиардов иен (от 150 до 183 миллионов долларов). При этом речь не идет о покрытии всех расходов. Так, расходы на строительство комплекса и охрану составили 235 миллиардов иен и 25 миллиардов иен соответственно (1,54 миллиарда долларов и 163 миллиона долларов).
ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака открылась 13 апреля и продлится до 13 октября. В ней принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций.
Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - "Проектируя будущее общество для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии".
Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца".
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Пользоваться банкоматами во время разговоров по телефону запретили в Осаке
1 августа, 14:16
 
ЭкономикаБизнесМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала