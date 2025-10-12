Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек

https://1prime.ru/20251012/osaka-863437243.html

Выставку ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака посетили 25 миллионов 80 тысяч человек, сообщило агентство Киодо.

ТОКИО, 12 окт – ПРАЙМ. Выставку ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака посетили 25 миллионов 80 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. В понедельник выставка, в которой приняли участие 158 стран, закрывается. Несмотря на то, что поначалу билеты распродавались не очень активно, к концу проведения выставки за счет хороших отзывов в соцсетях в день стало продаваться по 200 тысяч билетов. За счет успешной продажи билетов, а также за счет продажи сувениров выставке удалось выйти в плюс по отношению к средствам, затраченным на управление, зарплату персоналу и другие текущие расходы. Прибыль по отношению к этой категории расходов составит от 23 до 28 миллиардов иен (от 150 до 183 миллионов долларов). При этом речь не идет о покрытии всех расходов. Так, расходы на строительство комплекса и охрану составили 235 миллиардов иен и 25 миллиардов иен соответственно (1,54 миллиарда долларов и 163 миллиона долларов). ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака открылась 13 апреля и продлится до 13 октября. В ней принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - "Проектируя будущее общество для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии". Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца".

