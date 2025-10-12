https://1prime.ru/20251012/peskov--863427737.html
В Кремле оценили ситуацию вокруг урегулирования на Украине
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сегодня со всех сторон нагнетается напряженность, с этой точки зрения это очень драматичный момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг урегулирования на Украине. "Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность", - сказал Песков в интервью журналисту России 1 Павлу Зарубину.
