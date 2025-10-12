Песков прокомментировал заявления о поставках Киеву ракет Tomahawk

https://1prime.ru/20251012/peskov-863427129.html

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Заявлений, действительно, звучит много, с ними еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления о Tomahawk в США.

