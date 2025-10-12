https://1prime.ru/20251012/peskov-863427129.html
Песков прокомментировал заявления о поставках Киеву ракет Tomahawk
Песков прокомментировал заявления о поставках Киеву ракет Tomahawk - 12.10.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления о поставках Киеву ракет Tomahawk
Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T12:10+0300
2025-10-12T12:10+0300
2025-10-12T12:10+0300
политика
россия
мировая экономика
киев
рф
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Заявлений, действительно, звучит много, с ними еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления о Tomahawk в США.
https://1prime.ru/20251011/tramp-863414393.html
киев
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киев, рф, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, РФ, США, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления о поставках Киеву ракет Tomahawk
Песков: Кремль фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk