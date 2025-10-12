Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры - 12.10.2025
Политика
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры - 12.10.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры
Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, Песков отметил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, добавив, что о необходимости сесть за стол переговоров всё время говорит и президент США Дональд Трамп. "Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", - сказал Песков.
12:19 12.10.2025
 
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры

Песков: Европа и Киев демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, Песков отметил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, добавив, что о необходимости сесть за стол переговоров всё время говорит и президент США Дональд Трамп.
"Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", - сказал Песков.
