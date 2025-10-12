https://1prime.ru/20251012/peskov-863427281.html
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры
2025-10-12T12:19+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, Песков отметил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, добавив, что о необходимости сесть за стол переговоров всё время говорит и президент США Дональд Трамп. "Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", - сказал Песков.
