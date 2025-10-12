https://1prime.ru/20251012/peskov-863427437.html
В Кремле оценили ракетные системы Tomahawk
2025-10-12T12:23+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, которое может быть и в ядерном исполнении, однако оно не может изменить положение дел на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оружие это особенное. Оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дела на фронтах", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
