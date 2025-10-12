https://1prime.ru/20251012/peskov-863427437.html

В Кремле оценили ракетные системы Tomahawk

В Кремле оценили ракетные системы Tomahawk - 12.10.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили ракетные системы Tomahawk

Ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, которое может быть и в ядерном исполнении, однако оно не может изменить положение дел на фронте, заявил пресс-секретарь... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T12:23+0300

2025-10-12T12:23+0300

2025-10-12T12:23+0300

вооружения

россия

общество

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, которое может быть и в ядерном исполнении, однако оно не может изменить положение дел на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оружие это особенное. Оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дела на фронтах", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20251012/ukraina-863426369.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, дмитрий песков