Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - 12.10.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - 12.10.2025, ПРАЙМ
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T12:28+0300
2025-10-12T12:28+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
сша
рф
дмитрий песков
дональд трамп
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает говорить, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Однако, как отметил Песков, европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
украина
сша
рф
общество , мировая экономика, украина, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
12:28 12.10.2025
 
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Россия продолжает говорить о готовности к мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона продолжает говорить, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Однако, как отметил Песков, европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Песков прокомментировал заявления о поставках Киеву ракет Tomahawk
Политика Общество Мировая экономика УКРАИНА США РФ Дмитрий Песков Дональд Трамп
 
 
