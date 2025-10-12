Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

https://1prime.ru/20251012/peskov-863427583.html
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает говорить, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Однако, как отметил Песков, европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
