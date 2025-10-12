https://1prime.ru/20251012/peskov-863428634.html
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу"
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу" - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk напомнил сообщения российских спецслужб об... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T12:52+0300
2025-10-12T12:52+0300
2025-10-12T12:52+0300
политика
россия
киев
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk напомнил сообщения российских спецслужб об имеющихся у Киева возможностях для создания "грязной бомбы". "Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую "грязную бомбу" так называемую. И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об опасности возможных поставок "Томагавков" Киеву с учетом того, что эти ракеты могут быть в ядерном исполнении.
https://1prime.ru/20251012/peskov-863427437.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Киев, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу"
Песков напомнил о возможностях Украины создать «грязную бомбу»