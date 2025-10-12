Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу" - 12.10.2025
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу"
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk напомнил сообщения российских спецслужб об имеющихся у Киева возможностях для создания "грязной бомбы". "Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую "грязную бомбу" так называемую. И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об опасности возможных поставок "Томагавков" Киеву с учетом того, что эти ракеты могут быть в ядерном исполнении.
12:52 12.10.2025
 
В Кремле напомнили о возможностях Киева создать "грязную бомбу"

Песков напомнил о возможностях Украины создать «грязную бомбу»

© РИА Новости . Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk напомнил сообщения российских спецслужб об имеющихся у Киева возможностях для создания "грязной бомбы".
"Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую "грязную бомбу" так называемую. И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об опасности возможных поставок "Томагавков" Киеву с учетом того, что эти ракеты могут быть в ядерном исполнении.
В Кремле оценили ракетные системы Tomahawk
