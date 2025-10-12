https://1prime.ru/20251012/peskov-863429317.html

Песков рассказал о контактах России и Азербайджана

Песков рассказал о контактах России и Азербайджана

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Азербайджана полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя двусторонние отношения России и Азербайджана.

