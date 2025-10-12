Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о контактах России и Азербайджана - 12.10.2025
Политика
Песков рассказал о контактах России и Азербайджана
Песков рассказал о контактах России и Азербайджана
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Азербайджана полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя двусторонние отношения России и Азербайджана.
13:10 12.10.2025
 
Песков рассказал о контактах России и Азербайджана

Песков: контакты России и Азербайджана не прерывались

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Азербайджана полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя двусторонние отношения России и Азербайджана.
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы
2 октября, 15:34
