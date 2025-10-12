https://1prime.ru/20251012/peskov-863429731.html

Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков

2025-10-12T13:11+0300

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, с той или иной скоростью ожидаем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

