Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251012/peskov-863429731.html
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков - 12.10.2025, ПРАЙМ
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков
Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:11+0300
2025-10-12T13:11+0300
политика
россия
москва
баку
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6918237c4672e59be7ee21332fd92e0.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, с той или иной скоростью ожидаем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250904/overchuk-861768491.html
москва
баку
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7da09ab5e7671be64eab82607473abd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, баку, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Баку, РФ, Дмитрий Песков
13:11 12.10.2025
 
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков

Песков: Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, с той или иной скоростью ожидаем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ВЭФ-2025. Большое Евразийское партнерство: новые парадигмы развития континента - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике
4 сентября, 10:47
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАБакуРФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала