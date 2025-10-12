https://1prime.ru/20251012/peskov-863429731.html
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков - 12.10.2025, ПРАЙМ
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков
Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:11+0300
2025-10-12T13:11+0300
2025-10-12T13:11+0300
политика
россия
москва
баку
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6918237c4672e59be7ee21332fd92e0.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, с той или иной скоростью ожидаем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250904/overchuk-861768491.html
москва
баку
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7da09ab5e7671be64eab82607473abd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, баку, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Баку, РФ, Дмитрий Песков
Москва ожидает, что проблемы с Баку будут разрешены, заявил Песков
Песков: Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены