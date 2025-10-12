Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече
12.10.2025
Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече
2025-10-12T16:23+0300
2025-10-12T16:23+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев окончательно условились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там была определенная подготовка (встречи лидеров - ред.) проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече", - рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Встреча лидеров состоялась 9 октября в Душанбе.
16:23 12.10.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев окончательно условились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там была определенная подготовка (встречи лидеров - ред.) проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече", - рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Встреча лидеров состоялась 9 октября в Душанбе.
Путин рассказал Алиеву, когда ему сообщили о причинах крушения борта AZAL
9 октября, 15:38
9 октября, 15:38
 
Политика
 
 
