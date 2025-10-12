https://1prime.ru/20251012/peskov-863434597.html

Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече

Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев окончательно условились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там была определенная подготовка (встречи лидеров - ред.) проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече", - рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Встреча лидеров состоялась 9 октября в Душанбе.

