Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече
Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече - 12.10.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, когда Путин и Алиев окончательно договорились о встрече
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев окончательно условились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, рассказал... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T16:23+0300
2025-10-12T16:23+0300
2025-10-12T16:23+0300
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев окончательно условились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там была определенная подготовка (встречи лидеров - ред.) проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече", - рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Встреча лидеров состоялась 9 октября в Душанбе.
