Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги

Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Подписки на различные сервисы, от онлайн-кинотеатров до спортзалов, стали неотъемлемой частью жизни людей в современном мире, однако некоторые компании идут дальше и начинают "подписывать" на сервисы и функции, которые обычно были бесплатны или оплачивались единожды. РИА Новости нашло одни из самых необычных и абсурдных подписок из существующих. Последним трендом стали подписки на различные функции автомобилей западных брендов, которые обычно доступны по умолчанию, а теперь за них просят ежемесячную плату. Например, платить придется за дистанционные запуск двигателя машины, открытие или закрытие дверей, за обновление или скачивание карты, встроенной в бортовой компьютер авто. В некоторых авто подписка позволит включать адаптивную подвеску, использовать ассистента для парковки, вести запись на камеры кругового обзора или получать уведомления о попытке взлома или угона автомобиля. Некоторые авто в случае чрезвычайной ситуации даже могут автоматически отправить сообщение в сервисный центр, а еще их можно будет отслеживать при краже, конечно же, за деньги. Машины некоторых марок при наличии подписки также могут включать анимированную подсветку или, если авто потерялось в темноте на парковке, звуковые и световые сигналы. Абсурдны условия подписок и в приложениях для знакомств. Так, в одном из таких сервисов в бесплатной версии есть ограничение на количество лайков и возвратов к предыдущим анкетам, также без подписки пользователь не увидит, кто поставил лайк, а также к кому он сам проявил симпатию за последнее время. Подписку ввела и соцсеть X (бывший "Твиттер") - она позволяет получить верификационную галочку, которую раньше пользователям присуждала команда "Твиттера", например, если человек был известной личностью. Теперь галочку за подписку может получить любой желающий, и в добавок - возможность писать более длинные посты и статьи, хотя фишка платформы - короткие сообщения. Коснулся тренд на подписки и приложений для обработки фотографий и видео: если раньше можно было купить сам продукт, то теперь их заменили доступом к нему на год или на месяц, а старые версии вовсе перестали поддерживать. При этом бесплатные версии некоторых мобильных приложений для занятий спортом вовсе стало невозможно использовать из-за агрессивной рекламы. Бывают подписки на краску для принтера. Такую услугу предоставляет один из известных производителей: компания будет ежемесячно доставлять новые картриджи с краской, а за дополнительную плату еще и бумагу. В сравнении с обычными картриджами от этой фирмы стоимость печати одного листа бумаги выходит немного выгоднее. Однако пользователи интернета жалуются на неудобство: при отмене подписки принтер перестает печатать и приходится покупать новый обычный картридж. Наконец, одна из российских компаний буквально предложила подписку на воздух. Она продает умные кондиционеры: пользователь оплачивает саму покупку, а затем план подписки, без нее устройство работать не будет - отдельного пульта у него нет, все включается и настраивается через приложение в телефоне.

