Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/podpiska--863422914.html
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги - 12.10.2025, ПРАЙМ
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги
Подписки на различные сервисы, от онлайн-кинотеатров до спортзалов, стали неотъемлемой частью жизни людей в современном мире, однако некоторые компании идут... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T08:14+0300
2025-10-12T08:14+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Подписки на различные сервисы, от онлайн-кинотеатров до спортзалов, стали неотъемлемой частью жизни людей в современном мире, однако некоторые компании идут дальше и начинают "подписывать" на сервисы и функции, которые обычно были бесплатны или оплачивались единожды. РИА Новости нашло одни из самых необычных и абсурдных подписок из существующих. Последним трендом стали подписки на различные функции автомобилей западных брендов, которые обычно доступны по умолчанию, а теперь за них просят ежемесячную плату. Например, платить придется за дистанционные запуск двигателя машины, открытие или закрытие дверей, за обновление или скачивание карты, встроенной в бортовой компьютер авто. В некоторых авто подписка позволит включать адаптивную подвеску, использовать ассистента для парковки, вести запись на камеры кругового обзора или получать уведомления о попытке взлома или угона автомобиля. Некоторые авто в случае чрезвычайной ситуации даже могут автоматически отправить сообщение в сервисный центр, а еще их можно будет отслеживать при краже, конечно же, за деньги. Машины некоторых марок при наличии подписки также могут включать анимированную подсветку или, если авто потерялось в темноте на парковке, звуковые и световые сигналы. Абсурдны условия подписок и в приложениях для знакомств. Так, в одном из таких сервисов в бесплатной версии есть ограничение на количество лайков и возвратов к предыдущим анкетам, также без подписки пользователь не увидит, кто поставил лайк, а также к кому он сам проявил симпатию за последнее время. Подписку ввела и соцсеть X (бывший "Твиттер") - она позволяет получить верификационную галочку, которую раньше пользователям присуждала команда "Твиттера", например, если человек был известной личностью. Теперь галочку за подписку может получить любой желающий, и в добавок - возможность писать более длинные посты и статьи, хотя фишка платформы - короткие сообщения. Коснулся тренд на подписки и приложений для обработки фотографий и видео: если раньше можно было купить сам продукт, то теперь их заменили доступом к нему на год или на месяц, а старые версии вовсе перестали поддерживать. При этом бесплатные версии некоторых мобильных приложений для занятий спортом вовсе стало невозможно использовать из-за агрессивной рекламы. Бывают подписки на краску для принтера. Такую услугу предоставляет один из известных производителей: компания будет ежемесячно доставлять новые картриджи с краской, а за дополнительную плату еще и бумагу. В сравнении с обычными картриджами от этой фирмы стоимость печати одного листа бумаги выходит немного выгоднее. Однако пользователи интернета жалуются на неудобство: при отмене подписки принтер перестает печатать и приходится покупать новый обычный картридж. Наконец, одна из российских компаний буквально предложила подписку на воздух. Она продает умные кондиционеры: пользователь оплачивает саму покупку, а затем план подписки, без нее устройство работать не будет - отдельного пульта у него нет, все включается и настраивается через приложение в телефоне.
https://1prime.ru/20251007/mvd-863262032.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6ebbc21a9365d7e85d3c084a118591f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
08:14 12.10.2025
 
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги

Россиянам рассказали о самых абсурдных подписках на сервисы

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
Бизнес. Архивное фото
© Unsplah/Headway
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Подписки на различные сервисы, от онлайн-кинотеатров до спортзалов, стали неотъемлемой частью жизни людей в современном мире, однако некоторые компании идут дальше и начинают "подписывать" на сервисы и функции, которые обычно были бесплатны или оплачивались единожды. РИА Новости нашло одни из самых необычных и абсурдных подписок из существующих.
Последним трендом стали подписки на различные функции автомобилей западных брендов, которые обычно доступны по умолчанию, а теперь за них просят ежемесячную плату.
Например, платить придется за дистанционные запуск двигателя машины, открытие или закрытие дверей, за обновление или скачивание карты, встроенной в бортовой компьютер авто. В некоторых авто подписка позволит включать адаптивную подвеску, использовать ассистента для парковки, вести запись на камеры кругового обзора или получать уведомления о попытке взлома или угона автомобиля.
Некоторые авто в случае чрезвычайной ситуации даже могут автоматически отправить сообщение в сервисный центр, а еще их можно будет отслеживать при краже, конечно же, за деньги. Машины некоторых марок при наличии подписки также могут включать анимированную подсветку или, если авто потерялось в темноте на парковке, звуковые и световые сигналы.
Абсурдны условия подписок и в приложениях для знакомств. Так, в одном из таких сервисов в бесплатной версии есть ограничение на количество лайков и возвратов к предыдущим анкетам, также без подписки пользователь не увидит, кто поставил лайк, а также к кому он сам проявил симпатию за последнее время.
Подписку ввела и соцсеть X (бывший "Твиттер") - она позволяет получить верификационную галочку, которую раньше пользователям присуждала команда "Твиттера", например, если человек был известной личностью. Теперь галочку за подписку может получить любой желающий, и в добавок - возможность писать более длинные посты и статьи, хотя фишка платформы - короткие сообщения.
Коснулся тренд на подписки и приложений для обработки фотографий и видео: если раньше можно было купить сам продукт, то теперь их заменили доступом к нему на год или на месяц, а старые версии вовсе перестали поддерживать. При этом бесплатные версии некоторых мобильных приложений для занятий спортом вовсе стало невозможно использовать из-за агрессивной рекламы.
Бывают подписки на краску для принтера. Такую услугу предоставляет один из известных производителей: компания будет ежемесячно доставлять новые картриджи с краской, а за дополнительную плату еще и бумагу. В сравнении с обычными картриджами от этой фирмы стоимость печати одного листа бумаги выходит немного выгоднее. Однако пользователи интернета жалуются на неудобство: при отмене подписки принтер перестает печатать и приходится покупать новый обычный картридж.
Наконец, одна из российских компаний буквально предложила подписку на воздух. Она продает умные кондиционеры: пользователь оплачивает саму покупку, а затем план подписки, без нее устройство работать не будет - отдельного пульта у него нет, все включается и настраивается через приложение в телефоне.
Телефон - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой телефона
7 октября, 21:04
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала