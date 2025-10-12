Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии оценили принятие новой военной стратегии - 12.10.2025
В Молдавии оценили принятие новой военной стратегии
2025-10-12T13:39+0300
2025-10-12T13:39+0300
КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз содействует развитию сферы обороны Молдавии, это может привести к тому, что республика ляжет под военный каток сразу после Украины, считает политолог, историк Борис Шаповалов. Правительство Молдавии 8 октября утвердило военную стратегию на 2025–2035 годы, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в документе подчеркивается, что развитие военных способностей будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства. "Нас назначили вторыми после Украины, мы можем лечь под военный каток вторыми после Украины. Надо признать эту правду. Если оружие зачем-то накапливается, если обучаются войска, значит все это не просто так, - заявил Шаповалов. По его словам, нейтралитет республики существует только на бумаге. Вместо этого ЕС предпочитает отправлять в Молдавию свою старую военную технику и выделять ей кредиты на эту самую технику, а также проводить совместные с молдавскими военными учения. "Мы видим, что в конституции написано о нейтралитете, но наша страна активно участвует в учениях натовского блока, она давно перевооружается на стандарты НАТО, у нас куча советников во всех силовых структурах, в том числе в министерстве обороны. Раз мы перевооружаемся на натовские стандарты, речь может идти только о том, что страна, в какой-то мере, готовится к вступлению в НАТО", - добавил Шаповалов. В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз содействует развитию сферы обороны Молдавии, это может привести к тому, что республика ляжет под военный каток сразу после Украины, считает политолог, историк Борис Шаповалов.
Правительство Молдавии 8 октября утвердило военную стратегию на 2025–2035 годы, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в документе подчеркивается, что развитие военных способностей будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства.
Правящая партия Молдавии может получить 55 мест в парламенте
5 октября, 17:41
5 октября, 17:41
"Нас назначили вторыми после Украины, мы можем лечь под военный каток вторыми после Украины. Надо признать эту правду. Если оружие зачем-то накапливается, если обучаются войска, значит все это не просто так, - заявил Шаповалов.
По его словам, нейтралитет республики существует только на бумаге. Вместо этого ЕС предпочитает отправлять в Молдавию свою старую военную технику и выделять ей кредиты на эту самую технику, а также проводить совместные с молдавскими военными учения.
"Мы видим, что в конституции написано о нейтралитете, но наша страна активно участвует в учениях натовского блока, она давно перевооружается на стандарты НАТО, у нас куча советников во всех силовых структурах, в том числе в министерстве обороны. Раз мы перевооружаемся на натовские стандарты, речь может идти только о том, что страна, в какой-то мере, готовится к вступлению в НАТО", - добавил Шаповалов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Экс-глава МИД ПМР ответил на слова спикера парламента Молдавии о России
10:18
10:18
 
Заголовок открываемого материала