Западу не удалась бизнес-изоляция России, заявил Пушков - 12.10.2025
Западу не удалась бизнес-изоляция России, заявил Пушков
Бизнес-изоляция России Западу не удалась, зарубежные компании по-прежнему работают в РФ, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 12.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Бизнес-изоляция России Западу не удалась, зарубежные компании по-прежнему работают в РФ, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась: 1400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что. "Мерседес" ушел, но себе в убыток, уступив место китайским конкурентам... И теперь в "Мерседесе" клянутся, что ни за что не уйдут из Китая, даже если Запад начнет против него санкционную войну. Причина понятна: утрата российского рынка была для компании серьезной потерей, утрата китайского стала бы катастрофой", - отметил политик. По его словам, в сегменте люксовой и спортивной одежды одежды и обуви все места заняты итальянскими брендами - "с вкраплениями английских, немецких и французских". "В России продолжают работать 120 японских и 250 американских компаний. 70 процентов итальянских компаний также остались работать в России", - заключил Пушков.
14:55 12.10.2025
 
Западу не удалась бизнес-изоляция России, заявил Пушков

Пушков: зарубежные компании по-прежнему работают в России

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Бизнес-изоляция России Западу не удалась, зарубежные компании по-прежнему работают в РФ, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась: 1400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что. "Мерседес" ушел, но себе в убыток, уступив место китайским конкурентам... И теперь в "Мерседесе" клянутся, что ни за что не уйдут из Китая, даже если Запад начнет против него санкционную войну. Причина понятна: утрата российского рынка была для компании серьезной потерей, утрата китайского стала бы катастрофой", - отметил политик.
По его словам, в сегменте люксовой и спортивной одежды одежды и обуви все места заняты итальянскими брендами - "с вкраплениями английских, немецких и французских".
"В России продолжают работать 120 японских и 250 американских компаний. 70 процентов итальянских компаний также остались работать в России", - заключил Пушков.
Пушков рассказал о зависимости Европы от российских энергоносителей
Экономика РОССИЯ ЗАПАД РФ КИТАЙ Алексей Пушков Мерседес
 
 
