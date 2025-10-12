https://1prime.ru/20251012/putin--863432910.html

Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу - 12.10.2025, ПРАЙМ

Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5", - говорится в документе.

