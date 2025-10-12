Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

https://1prime.ru/20251012/putin-863419531.html
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряжённый, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почётом", - сказал Путин в своем видеообращении.
Он отметил, что российский агропром служит надёжной опорой суверенитета страны, обеспечивая её продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей.
"Рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение перспективных направлений развития. Это, конечно, в первую очередь заслуга работников отрасли, результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи тружеников села, фермеров, учёных, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий", - сказал Путин.
