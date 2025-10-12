https://1prime.ru/20251012/putin-863419602.html
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T00:19+0300
2025-10-12T00:19+0300
2025-10-12T00:19+0300
экономика
россия
бизнес
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863419602.jpg?1760217599
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.