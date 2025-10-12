Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/putin-863419602.html
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T00:19+0300
2025-10-12T00:19+0300
экономика
россия
бизнес
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863419602.jpg?1760217599
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин. Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. "Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
00:19 12.10.2025
 
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала