Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин. Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. "Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.

