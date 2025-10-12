https://1prime.ru/20251012/putin-863419726.html
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Конечно, необходимо и впредь повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей, имея в виду строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры. Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это - важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами", - отметил президент в видеообращении.
