https://1prime.ru/20251012/putin-863419726.html

Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе

Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе - 12.10.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе

Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T00:23+0300

2025-10-12T00:23+0300

2025-10-12T00:23+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863419726.jpg?1760217782

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха. Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. "Конечно, необходимо и впредь повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей, имея в виду строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры. Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это - важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами", - отметил президент в видеообращении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин