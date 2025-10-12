Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/putin-863419726.html
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T00:23+0300
2025-10-12T00:23+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863419726.jpg?1760217782
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха. Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. "Конечно, необходимо и впредь повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей, имея в виду строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры. Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это - важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами", - отметил президент в видеообращении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
00:23 12.10.2025
 
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе

Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Конечно, необходимо и впредь повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей, имея в виду строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры. Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это - важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами", - отметил президент в видеообращении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала