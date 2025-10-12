https://1prime.ru/20251012/putin-863419789.html
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Всё большую популярность как у наших граждан, так и у зарубежных гостей приобретает агротуризм. Он позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и так далее. И при этом лучше узнать историю наших регионов, богатейшую культуру народов России", - отметил президент в видеообращении.
