Путин заявил о росте популярности агротуризма в России

Путин заявил о росте популярности агротуризма в России

2025-10-12T00:23+0300

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев. Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. "Всё большую популярность как у наших граждан, так и у зарубежных гостей приобретает агротуризм. Он позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и так далее. И при этом лучше узнать историю наших регионов, богатейшую культуру народов России", - отметил президент в видеообращении.

2025

