Китайский военный эксперт оценил слова Путина о новом оружии

Упомянутого президентом России Владимиром Путиным нового оружия достаточно, чтобы привести в трепет противников России, считает военный обозреватель China Media

ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Упомянутого президентом России Владимиром Путиным нового оружия достаточно, чтобы привести в трепет противников России, считает военный обозреватель China Media Group Вэй Дунсюй. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в РФ смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает всё это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно". "Описание президентом Путиным нового оружия одновременно загадочно и имеет глубокий смысл. Первая ключевая фраза - "когда-то анонсировали", что указывает на то, что Россия ранее публиковала соответствующую информацию и что это оружие известно внешнему миру", - сказал Вэй Дунсюй в передаче "Хуаньцю цзюньши баодао". Вторая ключевая фраза, указал он, это "проходит испытания", что указывает на то, что оружие ещё не развернуто и в настоящее время не стоит на вооружении ВС РФ. "Упомянутое президентом Путиным новое оружие предполагает много, возможностей, но одно можно сказать наверняка - его достаточно, чтобы привести в трепет противников России", - подчеркнул аналитик. По его мнению, президент России мог иметь виду либо крылатую ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой, либо новую модификацию гиперзвуковой ракеты "Циркон". Эксперт отметил, что Путин ранее неоднократно упоминал об испытаниях крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", заявляя, что "у Запада нет защиты от этого оружия". При этом, добавил он, "испытания "Буревестника" сопряжены с определёнными рисками, если результаты испытаний не оправдают ожиданий, Россия может представить ещё одно новое оружие: гиперзвуковую ракету "Циркон". Следуя установившейся российской практике разработки подобных ракет, указал он, вполне возможно, что "Циркон" будет разработан как в версии для запуска с мобильных наземных установок, так и для воздушного базирования. "Теоретически, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", находящиеся на вооружении вооруженных сил РФ, способны нести и запускать ракеты "Циркон" для выполнения обычных ударных задач, и их применение в конфликтах не исключено", - пояснил китайский аналитик. Он добавил, что размещение ракет "Циркон" на самолётах также несложно, к примеру, такую ракету можно будет запускать при помощи бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Если же запускать "Циркон" с истребителя Су-57, то ракету нужно будет облегчить. "Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

