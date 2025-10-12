Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/putin-863441362.html
Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ
Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ
Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе с юмором отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T20:41+0300
2025-10-12T20:41+0300
в мире
таджикистан
душанбе
азербайджан
касым-жомарт токаев
владимир путин
эмомали рахмон
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863348691_0:311:3047:2025_1920x0_80_0_0_837e3a21001d757f65240ba8ff3dbb8b.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе с юмором отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Фрагмент разговора показал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: “Зачем моришь голодом?”" — пошутил российский лидер.Путин добавил, что Рахмон с улыбкой ответил на его замечание и предложил устроить совместный обед на следующий день.Глава государства прибыл в Таджикистан 8 октября с официальным визитом. В четверг он провел переговоры с Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия".Кроме того, президент России провел отдельные встречи с лидерами Азербайджана и Казахстана — Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. В пятницу Путин принял участие в заседании саммита СНГ.
https://1prime.ru/20251009/sammit-863342198.html
https://1prime.ru/20251010/putin--863369248.html
таджикистан
душанбе
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863348691_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_4cbddbdcc61543a5c247eff18a56ad7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, таджикистан, душанбе, азербайджан, касым-жомарт токаев, владимир путин, эмомали рахмон, снг
В мире, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, АЗЕРБАЙДЖАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ
20:41 12.10.2025
 
Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ

Президент России в шутку пожаловался лидерам СНГ на президента Таджикистана. Подробности

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита "Россия - Центральная Азия"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита Россия - Центральная Азия - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита "Россия - Центральная Азия". Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе с юмором отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Фрагмент разговора показал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: “Зачем моришь голодом?”" — пошутил российский лидер.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия
9 октября, 15:59
Путин добавил, что Рахмон с улыбкой ответил на его замечание и предложил устроить совместный обед на следующий день.
Глава государства прибыл в Таджикистан 8 октября с официальным визитом. В четверг он провел переговоры с Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия".
Кроме того, президент России провел отдельные встречи с лидерами Азербайджана и Казахстана — Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. В пятницу Путин принял участие в заседании саммита СНГ.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ
10 октября, 11:41
 
В миреТАДЖИКИСТАНДушанбеАЗЕРБАЙДЖАНКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала