https://1prime.ru/20251012/putin-863441362.html

Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ

Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ - 12.10.2025, ПРАЙМ

Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ

Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе с юмором отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T20:41+0300

2025-10-12T20:41+0300

2025-10-12T20:41+0300

в мире

таджикистан

душанбе

азербайджан

касым-жомарт токаев

владимир путин

эмомали рахмон

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863348691_0:311:3047:2025_1920x0_80_0_0_837e3a21001d757f65240ba8ff3dbb8b.jpg

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе с юмором отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Фрагмент разговора показал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: “Зачем моришь голодом?”" — пошутил российский лидер.Путин добавил, что Рахмон с улыбкой ответил на его замечание и предложил устроить совместный обед на следующий день.Глава государства прибыл в Таджикистан 8 октября с официальным визитом. В четверг он провел переговоры с Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия".Кроме того, президент России провел отдельные встречи с лидерами Азербайджана и Казахстана — Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. В пятницу Путин принял участие в заседании саммита СНГ.

https://1prime.ru/20251009/sammit-863342198.html

https://1prime.ru/20251010/putin--863369248.html

таджикистан

душанбе

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, таджикистан, душанбе, азербайджан, касым-жомарт токаев, владимир путин, эмомали рахмон, снг