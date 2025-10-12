Путин пошутил, что Рахмон держал его голодным во время саммита стран СНГ
Президент России в шутку пожаловался лидерам СНГ на президента Таджикистана. Подробности
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе с юмором отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Фрагмент разговора показал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: “Зачем моришь голодом?”" — пошутил российский лидер.
Глава государства прибыл в Таджикистан 8 октября с официальным визитом. В четверг он провел переговоры с Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия".
Кроме того, президент России провел отдельные встречи с лидерами Азербайджана и Казахстана — Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. В пятницу Путин принял участие в заседании саммита СНГ.
