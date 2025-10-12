https://1prime.ru/20251012/rabota-863424323.html

Названы страны, где больше всего перерабатывают

Названы страны, где больше всего перерабатывают - 12.10.2025, ПРАЙМ

Названы страны, где больше всего перерабатывают

Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T09:32+0300

2025-10-12T09:32+0300

2025-10-12T09:32+0300

экономика

общество

мировая экономика

великобритания

северная македония

турция

евростат

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот меньше всего "засиживаются" на работе в Болгарии, России и Северной Македонии, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные. При анализе 41 европейской страны учитывались последние доступные данные на второй квартал 2025 года по доле населения, работающего больше 50 часов в неделю. Однако у Международной организации труда иная разбивка по количеству проработанных часов: они выделяют группу сильно перерабатывающих на уровне от 49 часов и более. Эта разбивка использовалась для Северной Македонии, Белоруссии, Молдовы, Черногории, Албании, Украины и Великобритании. Так, самой небольшой доля сильно перерабатывающих трудящихся оказалась в Болгарии - всего 0,6%. Следом расположились Россия и Северная Македония, где свыше 50 часов в неделю работают только по 0,8% от работающих. Также мало сотрудников перерабатывают в Белоруссии (1,4%), Латвии (2,6%), Венгрии (2,8%), Румынии (2,9%) и Молдове (3,8%). Замкнули десятку Хорватия - 4,1% и Германия - 4,4%. Напротив, больше всего перерабатывают в Турции: здесь свыше 50 часов работает четверть занятого населения. Также много трудоголиков в Сербии, Исландии и Греции: 23,4%, 12,9% и 12,4%, соответственно. Кроме того, по данным за 2021 год, заметная доля работающих свыше 50 часов была на Украине - 11,6%, но более свежей информации нет. Следом по числу перерабатывающего населения расположились Польша (9,2%), Великобритания (8,9%) и Швейцария (8,6%). В десятку также вошли Португалия и Мальта (по 8,5%).

https://1prime.ru/20251012/podpiska--863422914.html

великобритания

северная македония

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, великобритания, северная македония, турция, евростат, росстат