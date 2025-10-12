Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны, где больше всего перерабатывают - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/rabota-863424323.html
Названы страны, где больше всего перерабатывают
Названы страны, где больше всего перерабатывают - 12.10.2025, ПРАЙМ
Названы страны, где больше всего перерабатывают
Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T09:32+0300
2025-10-12T09:32+0300
экономика
общество
мировая экономика
великобритания
северная македония
турция
евростат
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот меньше всего "засиживаются" на работе в Болгарии, России и Северной Македонии, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные. При анализе 41 европейской страны учитывались последние доступные данные на второй квартал 2025 года по доле населения, работающего больше 50 часов в неделю. Однако у Международной организации труда иная разбивка по количеству проработанных часов: они выделяют группу сильно перерабатывающих на уровне от 49 часов и более. Эта разбивка использовалась для Северной Македонии, Белоруссии, Молдовы, Черногории, Албании, Украины и Великобритании. Так, самой небольшой доля сильно перерабатывающих трудящихся оказалась в Болгарии - всего 0,6%. Следом расположились Россия и Северная Македония, где свыше 50 часов в неделю работают только по 0,8% от работающих. Также мало сотрудников перерабатывают в Белоруссии (1,4%), Латвии (2,6%), Венгрии (2,8%), Румынии (2,9%) и Молдове (3,8%). Замкнули десятку Хорватия - 4,1% и Германия - 4,4%. Напротив, больше всего перерабатывают в Турции: здесь свыше 50 часов работает четверть занятого населения. Также много трудоголиков в Сербии, Исландии и Греции: 23,4%, 12,9% и 12,4%, соответственно. Кроме того, по данным за 2021 год, заметная доля работающих свыше 50 часов была на Украине - 11,6%, но более свежей информации нет. Следом по числу перерабатывающего населения расположились Польша (9,2%), Великобритания (8,9%) и Швейцария (8,6%). В десятку также вошли Португалия и Мальта (по 8,5%).
https://1prime.ru/20251012/podpiska--863422914.html
великобритания
северная македония
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, великобритания, северная македония, турция, евростат, росстат
Экономика, Общество , Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, ТУРЦИЯ, Евростат, Росстат
09:32 12.10.2025
 
Названы страны, где больше всего перерабатывают

Россиянам назвали страны, где больше всего перерабатывают

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот меньше всего "засиживаются" на работе в Болгарии, России и Северной Македонии, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные.
При анализе 41 европейской страны учитывались последние доступные данные на второй квартал 2025 года по доле населения, работающего больше 50 часов в неделю. Однако у Международной организации труда иная разбивка по количеству проработанных часов: они выделяют группу сильно перерабатывающих на уровне от 49 часов и более. Эта разбивка использовалась для Северной Македонии, Белоруссии, Молдовы, Черногории, Албании, Украины и Великобритании.
Так, самой небольшой доля сильно перерабатывающих трудящихся оказалась в Болгарии - всего 0,6%. Следом расположились Россия и Северная Македония, где свыше 50 часов в неделю работают только по 0,8% от работающих.
Также мало сотрудников перерабатывают в Белоруссии (1,4%), Латвии (2,6%), Венгрии (2,8%), Румынии (2,9%) и Молдове (3,8%). Замкнули десятку Хорватия - 4,1% и Германия - 4,4%.
Напротив, больше всего перерабатывают в Турции: здесь свыше 50 часов работает четверть занятого населения. Также много трудоголиков в Сербии, Исландии и Греции: 23,4%, 12,9% и 12,4%, соответственно. Кроме того, по данным за 2021 год, заметная доля работающих свыше 50 часов была на Украине - 11,6%, но более свежей информации нет.
Следом по числу перерабатывающего населения расположились Польша (9,2%), Великобритания (8,9%) и Швейцария (8,6%). В десятку также вошли Португалия и Мальта (по 8,5%).
Бизнес
Подписка на воздух: за какие странные вещи компании берут деньги
08:14
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯСЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯТУРЦИЯЕвростатРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала