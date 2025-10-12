Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров - 12.10.2025
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров
Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц, сообщила газета Dünya со ссылкой... | 12.10.2025, ПРАЙМ
турция
европа
турция, европа
15:18 12.10.2025
 
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров

Турция лидирует в Европе по продолжительности мобильных разговоров

© РИА Новости . Владимир Песня
Мобильный телефон. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц, сообщила газета Dünya со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
По словам министра, в секторе электронной связи Турции работают 405 операторов, которым выдано в общей сложности 751 разрешение.
"Во втором квартале года было совершено 81,8 миллиарда минут мобильных разговоров. Это подтверждает, что Турция лидирует в Европе по количеству мобильных разговоров с средней продолжительностью использования 493 минуты в месяц", - приводит издание слова Уралоглу.
По состоянию на второй квартал 2025 года число абонентов широкополосного интернета в стране составило 20,7 миллиона стационарных абонентов и 76,6 миллиона мобильных абонентов.
