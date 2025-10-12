https://1prime.ru/20251012/razgovor-863433766.html

Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров

турция

АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц, сообщила газета Dünya со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. По словам министра, в секторе электронной связи Турции работают 405 операторов, которым выдано в общей сложности 751 разрешение. "Во втором квартале года было совершено 81,8 миллиарда минут мобильных разговоров. Это подтверждает, что Турция лидирует в Европе по количеству мобильных разговоров с средней продолжительностью использования 493 минуты в месяц", - приводит издание слова Уралоглу. По состоянию на второй квартал 2025 года число абонентов широкополосного интернета в стране составило 20,7 миллиона стационарных абонентов и 76,6 миллиона мобильных абонентов.

