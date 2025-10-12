https://1prime.ru/20251012/razgovor-863433766.html
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров - 12.10.2025, ПРАЙМ
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров
Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц, сообщила газета Dünya со ссылкой... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T15:18+0300
2025-10-12T15:18+0300
2025-10-12T15:18+0300
турция
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f4db51c319345632f90e48b47a8bf847.jpg
АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц, сообщила газета Dünya со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. По словам министра, в секторе электронной связи Турции работают 405 операторов, которым выдано в общей сложности 751 разрешение. "Во втором квартале года было совершено 81,8 миллиарда минут мобильных разговоров. Это подтверждает, что Турция лидирует в Европе по количеству мобильных разговоров с средней продолжительностью использования 493 минуты в месяц", - приводит издание слова Уралоглу. По состоянию на второй квартал 2025 года число абонентов широкополосного интернета в стране составило 20,7 миллиона стационарных абонентов и 76,6 миллиона мобильных абонентов.
https://1prime.ru/20251012/rabota-863424323.html
турция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_677e2df439254db24baffa3621b234cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, европа
Названа страна-лидер по длительности мобильных разговоров
Турция лидирует в Европе по продолжительности мобильных разговоров
АНКАРА, 12 окт - ПРАЙМ. Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц, сообщила газета Dünya со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
По словам министра, в секторе электронной связи Турции
работают 405 операторов, которым выдано в общей сложности 751 разрешение.
"Во втором квартале года было совершено 81,8 миллиарда минут мобильных разговоров. Это подтверждает, что Турция лидирует в Европе
по количеству мобильных разговоров с средней продолжительностью использования 493 минуты в месяц", - приводит издание слова Уралоглу.
По состоянию на второй квартал 2025 года число абонентов широкополосного интернета в стране составило 20,7 миллиона стационарных абонентов и 76,6 миллиона мобильных абонентов.
Названы страны, где больше всего перерабатывают