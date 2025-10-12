https://1prime.ru/20251012/rossija-863421037.html

Цена красной икры в России опустилась ниже 9,5 тысячи рублей

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Стоимость красной икры в России в сентябре опустилась ниже 9,5 тысячи рублей - впервые с конца прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей против 9,5 тысячи месяцем ранее. Последний раз ниже 9,5 тысячи рублей средняя цена на него была в декабре прошлого года - 9,2 тысячи рублей. Лососевая путина в России в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. На этом фоне в середине прошлого года начался резкий рост цен на красную икру. В этом году ситуация складывается гораздо лучше: по прогнозу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), объем икры (в сырце) по итогам путины составит 21 тысячу тонн, на 31% больше прошлогоднего уровня.

