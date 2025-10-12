Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/rossiya-863420657.html
"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией
"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией - 12.10.2025, ПРАЙМ
"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией
Европейский союз рассматривает Украину в качестве инструмента геополитического давления на Россию, однако подобная стратегия грозит обернуться крахом для самого | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T05:06+0300
2025-10-12T05:08+0300
украина
запад
ес
всу
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает Украину в качестве инструмента геополитического давления на Россию, однако подобная стратегия грозит обернуться крахом для самого киевского режима. К такому выводу в ходе интервью для YouTube-канала Гленна Дизена пришел авторитетный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.“Они (страны ЕС. — Прим. ред.) используют Украину как инструмент для изматывания этой невероятно грозной российской армии. Они полагают, что это хорошо: ВСУ обескровливают войска России добела. Тем не менее, для Украины, как мы уже ранее говорили, это полная катастрофа”, — заявил он.Профессор также пояснил, почему эта ситуация оборачивается трагедией.“В конечном итоге украинцы обескровят не Россию, а себя. И все это с какой целью? Чтобы защитить европейцев от мнимой российской угрозы. Как говорили мы в молодости: “Просто атас”. Это, знаете, уже безумие, но такова ситуация, в которой мы находимся”, — подытожил он.На этом фоне Россией фиксируется беспрецедентное наращивание военной активности Североатлантического альянса вблизи российских рубежей. Военный блок активно развивает различные программы под предлогом так называемого "сдерживания агрессии". Российская сторона многократно указывала на опасность концентрации сил альянса в европейском регионе. В российском МИД подчеркивали готовность к конструктивному диалогу с НАТО при обеспечении паритетных условий, акцентируя необходимость отказа западных стран от курса на усиление милитаризации континента.
https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863165290.html
https://1prime.ru/20251005/vuchich-863166142.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c58c511273a52d072a76bb392f27db56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, ес, всу, мид
УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС, ВСУ, МИД
05:06 12.10.2025 (обновлено: 05:08 12.10.2025)
 
"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией

Профессор Джон Миршаймер заявил, что ЕС использует Украину как расходный материал

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Здание Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает Украину в качестве инструмента геополитического давления на Россию, однако подобная стратегия грозит обернуться крахом для самого киевского режима. К такому выводу в ходе интервью для YouTube-канала Гленна Дизена пришел авторитетный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
“Они (страны ЕС. — Прим. ред.) используют Украину как инструмент для изматывания этой невероятно грозной российской армии. Они полагают, что это хорошо: ВСУ обескровливают войска России добела. Тем не менее, для Украины, как мы уже ранее говорили, это полная катастрофа”, — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
5 октября, 04:17
Профессор также пояснил, почему эта ситуация оборачивается трагедией.
“В конечном итоге украинцы обескровят не Россию, а себя. И все это с какой целью? Чтобы защитить европейцев от мнимой российской угрозы. Как говорили мы в молодости: “Просто атас”. Это, знаете, уже безумие, но такова ситуация, в которой мы находимся”, — подытожил он.
На этом фоне Россией фиксируется беспрецедентное наращивание военной активности Североатлантического альянса вблизи российских рубежей. Военный блок активно развивает различные программы под предлогом так называемого "сдерживания агрессии". Российская сторона многократно указывала на опасность концентрации сил альянса в европейском регионе. В российском МИД подчеркивали готовность к конструктивному диалогу с НАТО при обеспечении паритетных условий, акцентируя необходимость отказа западных стран от курса на усиление милитаризации континента.
Президент Сербии Александр Вучич
"Так и будет, уверяю": Вучич предупредил мир о надвигающейся катастрофе
5 октября, 07:11
 
УКРАИНАЗАПАДЕСВСУМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала