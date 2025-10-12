https://1prime.ru/20251012/rossiya-863420657.html

"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией

Европейский союз рассматривает Украину в качестве инструмента геополитического давления на Россию, однако подобная стратегия грозит обернуться крахом для самого | 12.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает Украину в качестве инструмента геополитического давления на Россию, однако подобная стратегия грозит обернуться крахом для самого киевского режима. К такому выводу в ходе интервью для YouTube-канала Гленна Дизена пришел авторитетный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.“Они (страны ЕС. — Прим. ред.) используют Украину как инструмент для изматывания этой невероятно грозной российской армии. Они полагают, что это хорошо: ВСУ обескровливают войска России добела. Тем не менее, для Украины, как мы уже ранее говорили, это полная катастрофа”, — заявил он.Профессор также пояснил, почему эта ситуация оборачивается трагедией.“В конечном итоге украинцы обескровят не Россию, а себя. И все это с какой целью? Чтобы защитить европейцев от мнимой российской угрозы. Как говорили мы в молодости: “Просто атас”. Это, знаете, уже безумие, но такова ситуация, в которой мы находимся”, — подытожил он.На этом фоне Россией фиксируется беспрецедентное наращивание военной активности Североатлантического альянса вблизи российских рубежей. Военный блок активно развивает различные программы под предлогом так называемого "сдерживания агрессии". Российская сторона многократно указывала на опасность концентрации сил альянса в европейском регионе. В российском МИД подчеркивали готовность к конструктивному диалогу с НАТО при обеспечении паритетных условий, акцентируя необходимость отказа западных стран от курса на усиление милитаризации континента.

