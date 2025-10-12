В Румынии создадут центр искусственного интеллекта

https://1prime.ru/20251012/rumyniya-863425189.html

КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Один из европейских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, будет создан в Румынии, сообщил министр экономики страны Раду Мируцэ. "Румыния присоединяется к европейской сети "фабрик искусственного интеллекта" - важный шаг на пути к нашему цифровому будущему. Европейский союз объявил о расширении сети центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, и Румыния разместит одну из таких "фабрик ИИ", - написал Мируцэ на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, эти центры предлагают суперкомпьютеры, техническую экспертизу и поддержку стартапам и компаниям, ускоряя исследования и инновации в области ИИ. Румыния получит доступ к передовой инфраструктуре и европейским партнерствам, что позволит ей трансформировать инновационные идеи в конкретные продукты. "У Румынии есть шанс стать не только пользователем, но и создателем передовых технологий. Шаг за шагом мы строим цифровое будущее нашей страны. Эта инициатива завершает этапы создания "Черноморской гигафабрики ИИ" - проекта, посредством которого Румыния стремится стать одним из крупнейших центров вычислений ИИ в Европе", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что ЕС намерен разместить подобные центры не только в Румынии, но и в Чехии, Испании, Польше, Литве и Нидерландах.*Запрещена в РФ как экстремистская.

