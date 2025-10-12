Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Румынии создадут центр искусственного интеллекта - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/rumyniya-863425189.html
В Румынии создадут центр искусственного интеллекта
В Румынии создадут центр искусственного интеллекта - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Румынии создадут центр искусственного интеллекта
Один из европейских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, будет создан в Румынии, сообщил министр экономики страны Раду Мируцэ. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T10:54+0300
2025-10-12T10:54+0300
технологии
мировая экономика
румыния
рф
чехия
facebook
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Один из европейских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, будет создан в Румынии, сообщил министр экономики страны Раду Мируцэ. "Румыния присоединяется к европейской сети "фабрик искусственного интеллекта" - важный шаг на пути к нашему цифровому будущему. Европейский союз объявил о расширении сети центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, и Румыния разместит одну из таких "фабрик ИИ", - написал Мируцэ на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, эти центры предлагают суперкомпьютеры, техническую экспертизу и поддержку стартапам и компаниям, ускоряя исследования и инновации в области ИИ. Румыния получит доступ к передовой инфраструктуре и европейским партнерствам, что позволит ей трансформировать инновационные идеи в конкретные продукты. "У Румынии есть шанс стать не только пользователем, но и создателем передовых технологий. Шаг за шагом мы строим цифровое будущее нашей страны. Эта инициатива завершает этапы создания "Черноморской гигафабрики ИИ" - проекта, посредством которого Румыния стремится стать одним из крупнейших центров вычислений ИИ в Европе", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что ЕС намерен разместить подобные центры не только в Румынии, но и в Чехии, Испании, Польше, Литве и Нидерландах.*Запрещена в РФ как экстремистская.
https://1prime.ru/20251011/moshenniki-863404908.html
румыния
рф
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, румыния, рф, чехия, facebook, ес
Технологии, Мировая экономика, РУМЫНИЯ, РФ, ЧЕХИЯ, Facebook, ЕС
10:54 12.10.2025
 
В Румынии создадут центр искусственного интеллекта

Румыния присоединится к европейской сети центров ИИ

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Флаг Румынии. Архивное фото
© fotolia.com / VigiePH
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 12 окт - ПРАЙМ. Один из европейских центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, будет создан в Румынии, сообщил министр экономики страны Раду Мируцэ.
"Румыния присоединяется к европейской сети "фабрик искусственного интеллекта" - важный шаг на пути к нашему цифровому будущему. Европейский союз объявил о расширении сети центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, и Румыния разместит одну из таких "фабрик ИИ", - написал Мируцэ на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, эти центры предлагают суперкомпьютеры, техническую экспертизу и поддержку стартапам и компаниям, ускоряя исследования и инновации в области ИИ. Румыния получит доступ к передовой инфраструктуре и европейским партнерствам, что позволит ей трансформировать инновационные идеи в конкретные продукты.
"У Румынии есть шанс стать не только пользователем, но и создателем передовых технологий. Шаг за шагом мы строим цифровое будущее нашей страны. Эта инициатива завершает этапы создания "Черноморской гигафабрики ИИ" - проекта, посредством которого Румыния стремится стать одним из крупнейших центров вычислений ИИ в Европе", - подчеркнул министр.
При этом он отметил, что ЕС намерен разместить подобные центры не только в Румынии, но и в Чехии, Испании, Польше, Литве и Нидерландах.
*Запрещена в РФ как экстремистская.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ
Вчера, 09:35
 
ТехнологииМировая экономикаРУМЫНИЯРФЧЕХИЯFacebookЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала