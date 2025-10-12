Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил рост стоимости серебра - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/serebro-863423538.html
Эксперт объяснил рост стоимости серебра
Эксперт объяснил рост стоимости серебра - 12.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил рост стоимости серебра
Стоимость серебра в мире обновила исторический максимум на фоне глобального дефицита на рынке металла и сокращения отставания цен от золота, такое мнение... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T09:03+0300
2025-10-12T09:03+0300
экономика
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире обновила исторический максимум на фоне глобального дефицита на рынке металла и сокращения отставания цен от золота, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик "Эйлер" Никанор Халин. В четверг биржевая цена на серебро поднялась максимально до 49,965 доллара, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум в 49,82 доллара был установлен в апреле 2011 года. "Есть несколько причин. Первая - сокращение отставания цен от золота ... Кроме того, с более фундаментальной точки зрения, рынок серебра остается в значительном дефиците (10-20% физического спроса) с 2022 года на фоне растущих установок ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) в мире", - объяснил рост стоимости серебра эксперт. По словам Халина, в последние несколько лет золото торговалось к серебру в среднем в соотношении 80-90 к 1, в то время как исторически этот показатель составлял порядка 65 к 1. Сейчас спред постепенно нормализуется по мере появления у участников рынка интереса к другим драгметаллам - текущий уже 78 к 1, отметил аналитик. Он подчеркнул, что серебро является ключевым компонентом в производстве солнечных панелей - почти 20% потребления металла в 2024 году. "По нашим оценкам, дальнейший рост ввода мощностей ВИЭ в мире только расширит дефицит серебра в 2025-30 годах и будет способствовать росту цен", - добавил Халин. С начала года стоимость серебра выросла более чем на 63% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20251008/serebro-863299052.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика
Экономика, Мировая экономика
09:03 12.10.2025
 
Эксперт объяснил рост стоимости серебра

Халин: стоимость серебра растет из-за глобального дефицита на рынке металла

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире обновила исторический максимум на фоне глобального дефицита на рынке металла и сокращения отставания цен от золота, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик "Эйлер" Никанор Халин.
В четверг биржевая цена на серебро поднялась максимально до 49,965 доллара, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум в 49,82 доллара был установлен в апреле 2011 года.
"Есть несколько причин. Первая - сокращение отставания цен от золота ... Кроме того, с более фундаментальной точки зрения, рынок серебра остается в значительном дефиците (10-20% физического спроса) с 2022 года на фоне растущих установок ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) в мире", - объяснил рост стоимости серебра эксперт.
По словам Халина, в последние несколько лет золото торговалось к серебру в среднем в соотношении 80-90 к 1, в то время как исторически этот показатель составлял порядка 65 к 1. Сейчас спред постепенно нормализуется по мере появления у участников рынка интереса к другим драгметаллам - текущий уже 78 к 1, отметил аналитик.
Он подчеркнул, что серебро является ключевым компонентом в производстве солнечных панелей - почти 20% потребления металла в 2024 году. "По нашим оценкам, дальнейший рост ввода мощностей ВИЭ в мире только расширит дефицит серебра в 2025-30 годах и будет способствовать росту цен", - добавил Халин.
С начала года стоимость серебра выросла более чем на 63% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Биржевая цена серебра побила рекорд 2011 года
8 октября, 18:48
 
ЭкономикаМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала