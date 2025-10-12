Путин: система подготовки кадров в агропроме будет совершенствоваться

https://1prime.ru/20251012/sistema-863419665.html

2025-10-12T00:20+0300

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Система подготовки кадров в российском агропроме будет совершенствоваться, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что вопросы обучения входят в число важнейших вопросов развития отрасли. Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. "Один из важнейших вопросов здесь – это подготовка кадров для отрасли и аграрной науки, обучение действующих специалистов новым компетенциям. Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодёжи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал президент в видеообращении.

2025

россия, владимир путин