https://1prime.ru/20251012/sistema-863419665.html
Путин: система подготовки кадров в агропроме будет совершенствоваться
Путин: система подготовки кадров в агропроме будет совершенствоваться - 12.10.2025, ПРАЙМ
Путин: система подготовки кадров в агропроме будет совершенствоваться
Система подготовки кадров в российском агропроме будет совершенствоваться, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что вопросы обучения входят в число... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T00:20+0300
2025-10-12T00:20+0300
2025-10-12T00:20+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863419665.jpg?1760217601
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Система подготовки кадров в российском агропроме будет совершенствоваться, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что вопросы обучения входят в число важнейших вопросов развития отрасли.
Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Один из важнейших вопросов здесь – это подготовка кадров для отрасли и аграрной науки, обучение действующих специалистов новым компетенциям. Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодёжи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал президент в видеообращении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин: система подготовки кадров в агропроме будет совершенствоваться
Путин провел совещание по вопросам подготовки кадров в АПК
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Система подготовки кадров в российском агропроме будет совершенствоваться, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что вопросы обучения входят в число важнейших вопросов развития отрасли.
Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Один из важнейших вопросов здесь – это подготовка кадров для отрасли и аграрной науки, обучение действующих специалистов новым компетенциям. Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодёжи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал президент в видеообращении.