https://1prime.ru/20251012/smartfon-863383396.html

“Две точки на экране”. Как понять, что смартфон следит за владельцем

“Две точки на экране”. Как понять, что смартфон следит за владельцем - 12.10.2025, ПРАЙМ

“Две точки на экране”. Как понять, что смартфон следит за владельцем

Некоторые изменения в работе смартфона или ноутбука позволяют заподозрить, что устройство втайне следит за владельцем, рассказал агентству “Прайм” доцент... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T03:03+0300

2025-10-12T03:03+0300

2025-10-12T03:03+0300

смартфоны

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860524771_0:1:1919:1080_1920x0_80_0_0_afda7f38ac30362f77d773b3eb752863.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Некоторые изменения в работе смартфона или ноутбука позволяют заподозрить, что устройство втайне следит за владельцем, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры Информатики РЭУ им.Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.По его словам, многие привыкли давать приложениям все допуски, даже те, что не нужны для их работы. Чаще всего доступ к микрофону и камерам получают соцсети, мессенджеры, видеосервисы, приложения для фото- и видео монтирования. Иногда к ним присоединяются банковские и игровые приложения, которые прекрасно функционируют и без камеры.“Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса - замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли”, - рассказал он.Вредоносное ПО приводит к конфликту в настройках гаджета, который вызывает повышенную фоновую активность процессора. В таком случае батарея в режиме ожидания начинает нагреваться и быстро садится, при этом вентилятор работает активнее. Устройство может самостоятельно перезагружаться.Возможны сбои при входе по привычному паролю. В этом случае весьма вероятно, что доступ к устройству уже в чужих руках.Если не получается сразу выключить или перезапустить устройство, это тоже знак: к нему могут быть подключены другие незваные “пользователи”. О том же говорит внезапный рост расхода интернет-трафика.Чтобы минимизировать риски, следует постоянно следить за устройством. Например, на iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона - оранжевый. На устройствах с с iOS и Android есть инструменты для проверки, кто и когда включал камеру и микрофон.“Регулярно проверяйте список разрешений и отключайте ненужные, используйте двухфакторную аутентификацию и следите за любыми сбоями в работе устройств. Если что-то вредоносное к вам прокралось, лучше обнулить гаджет до заводских настроек”, - заключил Тимофеев.

https://1prime.ru/20250903/smartfon-861651217.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

смартфоны, технологии