https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html

Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР

Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР - 12.10.2025, ПРАЙМ

Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний,... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T18:19+0300

2025-10-12T18:19+0300

2025-10-12T18:19+0300

экономика

рынок

мировая экономика

сша

китай

джей ди вэнс

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75b4d826f6f3e6684e8bf7c1b368ccd.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний, которые связаны с вооружёнными силами КНР. "Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, готова ли администрация поддержать такой шаг.

https://1prime.ru/20251012/tramp-863438044.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, китай, джей ди вэнс, дональд трамп