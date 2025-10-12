Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР - 12.10.2025
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний, которые связаны с вооружёнными силами КНР. "Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, готова ли администрация поддержать такой шаг.
рынок, мировая экономика, сша, китай, джей ди вэнс, дональд трамп
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
18:19 12.10.2025
 
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР

Вэнс: Трамп может снять с бирж США компании, связанные с вооруженными силами КНР

© Фото : Official The White HouseДональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Архивное фото
© Фото : Official The White House
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний, которые связаны с вооружёнными силами КНР.
"Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, готова ли администрация поддержать такой шаг.
Трамп готов проявить разумный подход в переговорах с Китаем, заявил Вэнс
Экономика Рынок Мировая экономика США КИТАЙ Джей Ди Вэнс Дональд Трамп
 
 
