https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР - 12.10.2025, ПРАЙМ
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний,... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T18:19+0300
2025-10-12T18:19+0300
2025-10-12T18:19+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
китай
джей ди вэнс
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75b4d826f6f3e6684e8bf7c1b368ccd.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний, которые связаны с вооружёнными силами КНР. "Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, готова ли администрация поддержать такой шаг.
https://1prime.ru/20251012/tramp-863438044.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7fec8b02d1561a336b04891aec14994.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, сша, китай, джей ди вэнс, дональд трамп
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
Вэнс: Трамп может снять с бирж США компании, связанные с вооруженными силами КНР