https://1prime.ru/20251012/ssha-863439244.html
Китай переступил все границы допустимого, считает Грир
Китай переступил все границы допустимого, считает Грир - 12.10.2025, ПРАЙМ
Китай переступил все границы допустимого, считает Грир
Китай своими новыми экспортными ограничениями "вышел за все допустимые рамки" и столкнётся с последствиями этих действий, заявил торговый представитель США... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T19:29+0300
2025-10-12T19:29+0300
2025-10-12T19:29+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай своими новыми экспортными ограничениями "вышел за все допустимые рамки" и столкнётся с последствиями этих действий, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Китайцы явно осознали, что они серьёзно переступили все границы допустимого. Этот захват власти не останется без ответа", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.
https://1prime.ru/20251012/kitay-863438685.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США
Китай переступил все границы допустимого, считает Грир
Грир: Китай новыми экспортными ограничениями переступил все допустимые рамки