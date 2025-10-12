https://1prime.ru/20251012/ssha-863439244.html

Китай переступил все границы допустимого, считает Грир

ВАШИНГТОН, 12 окт – ПРАЙМ. Китай своими новыми экспортными ограничениями "вышел за все допустимые рамки" и столкнётся с последствиями этих действий, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Китайцы явно осознали, что они серьёзно переступили все границы допустимого. Этот захват власти не останется без ответа", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.

мировая экономика, китай, сша