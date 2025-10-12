https://1prime.ru/20251012/ssha-863444981.html
В Техасе самолет упал у аэропорта
В Техасе самолет упал у аэропорта - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Техасе самолет упал у аэропорта
12.10.2025
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города. "Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа", - отмечает телеканал. Информации о пострадавших на данный момент нет, добавил телеканал.
