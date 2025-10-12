Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Техасе самолет упал у аэропорта - 12.10.2025
В Техасе самолет упал у аэропорта
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города. "Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа", - отмечает телеканал. Информации о пострадавших на данный момент нет, добавил телеканал.
23:17 12.10.2025
 
В Техасе самолет упал у аэропорта

В Техасе рядом с аэропортом Хикс упал самолет

Дорога в штате Техас
Дорога в штате Техас
Дорога в штате Техас. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города.
"Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа", - отмечает телеканал.
Информации о пострадавших на данный момент нет, добавил телеканал.
