https://1prime.ru/20251012/ssha-863444981.html

В Техасе самолет упал у аэропорта

В Техасе самолет упал у аэропорта - 12.10.2025, ПРАЙМ

В Техасе самолет упал у аэропорта

Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города. | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T23:17+0300

2025-10-12T23:17+0300

2025-10-12T23:17+0300

происшествия

бизнес

техас

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/32/842903248_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_25a3b4f93dfca97c1439e7857ba75363.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города. "Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа", - отмечает телеканал. Информации о пострадавших на данный момент нет, добавил телеканал.

https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html

техас

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, техас, сша