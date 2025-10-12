Суд арестовал главу Крымского района Кубани Сергея Леся

https://1prime.ru/20251012/sud--863426490.html
происшествия
общество
россия
краснодарский край
СОЧИ, 12 окт - ПРАЙМ. Октябрьский районный суд заключил под стражу главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, ранее задержанного по подозрению в хищении госземель, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. "Суд избрал меру пресечения в отношении главы Крымского района. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 18 суток, то есть до 29 ноября 2025", - говорится в сообщении.
краснодарский край
СОЧИ, 12 окт - ПРАЙМ. Октябрьский районный суд заключил под стражу главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, ранее задержанного по подозрению в хищении госземель, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.
"Суд избрал меру пресечения в отношении главы Крымского района. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 18 суток, то есть до 29 ноября 2025", - говорится в сообщении.
