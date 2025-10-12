Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал рэпера Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование
15:47 12.10.2025
 
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №99 района Зюзино оштрафовала на 5 тысяч рублей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за отказ пройти медосвидетельствование перед концертом, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Долматов 23 августа отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения "при наличии достаточных оснований полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача". По данному факту был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).
Суд назначил ему штраф 5 тысяч рублей.
В августе Гуф выступал с концертом в Калининграде.
Ранее пресс-служба Калининградского областного суда сообщила, что сотрудники полиции получили сигнал о неадекватном поведении исполнителя и пришли к нему в гримерку. По внешним признакам его поведения они предположили, что он принимал наркотики. Сотрудник полиции потребовал у него пройти медосвидетельствование для дальнейшего решения вопроса о привлечении его к ответственности, но он при понятых от этого отказался. В пресс-службе суда отметили, что это образует состав административного правонарушения, протокол поступил в суд. Пока его не рассмотрели, поскольку рэпер госпитализирован.
В свою очередь его адвокат Сергей Жорин опроверг данную информацию. Он заявил, что Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждают также его близкие, находившиеся рядом, в том числе директор и сестра артиста Ольга Долматова.
По его словам, сотрудники полиции действительно обратились к певцу с просьбой пройти медосвидетельствование, но тот, понимая, что поездка в этот момент ставит под угрозу проведение концерта (он мог не успеть вернуться к началу выступления), предложил пройти освидетельствование сразу после концерта. Однако данное предложение принято не было, и сотрудники составили протокол об отказе от прохождения освидетельствования, отметил адвокат.
Заголовок открываемого материала