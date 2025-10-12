https://1prime.ru/20251012/svjaschennik-863420568.html

Священник рассказал, как сохранить свое предназначение в бою

Священник рассказал, как сохранить свое предназначение в бою - 12.10.2025, ПРАЙМ

Священник рассказал, как сохранить свое предназначение в бою

Священнику очень важно на фронте, в бою сохранить свое предназначение – и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, а еще – помогать им, для | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T04:17+0300

2025-10-12T04:17+0300

2025-10-12T05:09+0300

общество

россия

здоровье

рф

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863420568.jpg?1760234976

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Священнику очень важно на фронте, в бою сохранить свое предназначение – и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, а еще – помогать им, для этого нужно проявить характер, смекалку и "улавливать пульс подразделения в бою", рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев). Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино. "Сложно, но очень важно здесь (на фронте, в бою – ред.) сохранить свое предназначение и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, чтобы они не были вынуждены тебя охранять, заботиться о том, что тебе и что с тобой делать. А еще – помогать. Здесь нужно проявить и характер, и смекалку, самому улавливать пульс подразделения в бою", - сказал иеромонах Гурий. Он отметил, что, когда начался бой, обстрел их позиций, "нужно было оперативно решать, чем я могу помочь, где мое место". "Во время боя совершать богослужения установленным порядком невозможно, поэтому кто где оказался – там и помогает. Конечно, священник на войне не может совершать неканонические действия: брать в руки оружие, стрелять, убивать – и я этого не делал. Но боевая обстановка не терпит бездельников, и в перерывах между своей основной задачей – духовным окормлением – я помогал посильно: был, условно говоря, и поваром, и водителем, и землекопом, и связистом, оказывал медпомощь, дежурил на наблюдательном пункте", – заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте 13 октября в 10.00 на сайте ria.ru.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, здоровье, рф, владимир путин, всу