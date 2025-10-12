Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турецкие отели столкнулись с нехваткой кадров, пишут СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/t24-863425973.html
Турецкие отели столкнулись с нехваткой кадров, пишут СМИ
Турецкие отели столкнулись с нехваткой кадров, пишут СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ
Турецкие отели столкнулись с нехваткой кадров, пишут СМИ
Курортные отели Турции сталкиваются с острой нехваткой кадров - около ста тысяч работников покинули туристический сектор после пандемии или уехали за границу,... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T11:14+0300
2025-10-12T11:14+0300
экономика
туризм
бизнес
мировая экономика
турция
анталья
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 12 октября - ПРАЙМ. Курортные отели Турции сталкиваются с острой нехваткой кадров - около ста тысяч работников покинули туристический сектор после пандемии или уехали за границу, сообщает газета T24. "Турецкая гостиничная индустрия, с одной стороны, демонстрирует стремительный рост спроса, а с другой - испытывает серьезный дефицит квалифицированных специалистов. Этот кризис стал результатом совокупности структурных, конъюнктурных и конкурентных факторов", - отмечает издание. По словам представителей отрасли, от менеджеров до поваров, от официантов до администраторов, наблюдается утечка как квалифицированных кадров, так и рядовых работников. "Согласно данным Турецкой ассоциации инвесторов в туризм (TTYD), после пандемии более 100 тысяч сотрудников туристического сектора либо сменили профессию, либо эмигрировали", - уточняет газета. Как пишет издание, в пятизвездочном отеле Антальи опытный официант зарабатывает с учетом чаевых 25-35 тысяч турецких лир в месяц (примерно 500–700 долларов). В то же время в Дубае или Эр-Рияде за аналогичную должность предлагают свыше 3000 долларов. "Существенная разница в доходах - один из ключевых факторов, побуждающих молодых специалистов, владеющих иностранными языками, покидать страну", - подчеркивает издание. По данным газеты, за первые пять месяцев 2025 года в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания по всей Турции было открыто 104 857 вакансий, однако занято лишь 75 528 позиций.
https://1prime.ru/20251004/rospotrebnadzor--863154976.html
турция
анталья
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, мировая экономика, турция, анталья, дубай
Экономика, Туризм, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анталья, Дубай
11:14 12.10.2025
 
Турецкие отели столкнулись с нехваткой кадров, пишут СМИ

Т24: туристическая отрасль Турции испытывает дефицит кадров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 12 октября - ПРАЙМ. Курортные отели Турции сталкиваются с острой нехваткой кадров - около ста тысяч работников покинули туристический сектор после пандемии или уехали за границу, сообщает газета T24.
"Турецкая гостиничная индустрия, с одной стороны, демонстрирует стремительный рост спроса, а с другой - испытывает серьезный дефицит квалифицированных специалистов. Этот кризис стал результатом совокупности структурных, конъюнктурных и конкурентных факторов", - отмечает издание.
По словам представителей отрасли, от менеджеров до поваров, от официантов до администраторов, наблюдается утечка как квалифицированных кадров, так и рядовых работников.
"Согласно данным Турецкой ассоциации инвесторов в туризм (TTYD), после пандемии более 100 тысяч сотрудников туристического сектора либо сменили профессию, либо эмигрировали", - уточняет газета.
Как пишет издание, в пятизвездочном отеле Антальи опытный официант зарабатывает с учетом чаевых 25-35 тысяч турецких лир в месяц (примерно 500–700 долларов). В то же время в Дубае или Эр-Рияде за аналогичную должность предлагают свыше 3000 долларов.
"Существенная разница в доходах - один из ключевых факторов, побуждающих молодых специалистов, владеющих иностранными языками, покидать страну", - подчеркивает издание.
По данным газеты, за первые пять месяцев 2025 года в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания по всей Турции было открыто 104 857 вакансий, однако занято лишь 75 528 позиций.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении туристов в Турции
4 октября, 17:23
 
ЭкономикаТуризмБизнесМировая экономикаТУРЦИЯАнтальяДубай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала