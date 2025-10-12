https://1prime.ru/20251012/t24-863425973.html
Турецкие отели столкнулись с нехваткой кадров, пишут СМИ
АНКАРА, 12 октября - ПРАЙМ. Курортные отели Турции сталкиваются с острой нехваткой кадров - около ста тысяч работников покинули туристический сектор после пандемии или уехали за границу, сообщает газета T24. "Турецкая гостиничная индустрия, с одной стороны, демонстрирует стремительный рост спроса, а с другой - испытывает серьезный дефицит квалифицированных специалистов. Этот кризис стал результатом совокупности структурных, конъюнктурных и конкурентных факторов", - отмечает издание. По словам представителей отрасли, от менеджеров до поваров, от официантов до администраторов, наблюдается утечка как квалифицированных кадров, так и рядовых работников. "Согласно данным Турецкой ассоциации инвесторов в туризм (TTYD), после пандемии более 100 тысяч сотрудников туристического сектора либо сменили профессию, либо эмигрировали", - уточняет газета. Как пишет издание, в пятизвездочном отеле Антальи опытный официант зарабатывает с учетом чаевых 25-35 тысяч турецких лир в месяц (примерно 500–700 долларов). В то же время в Дубае или Эр-Рияде за аналогичную должность предлагают свыше 3000 долларов. "Существенная разница в доходах - один из ключевых факторов, побуждающих молодых специалистов, владеющих иностранными языками, покидать страну", - подчеркивает издание. По данным газеты, за первые пять месяцев 2025 года в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания по всей Турции было открыто 104 857 вакансий, однако занято лишь 75 528 позиций.
