Лукашенко прокомментировал возможность поставок Киеву ракет Tomahawk

МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет. "Думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда (президент США Трамп - ред.) определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то так "наклоняет" соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче действует, а потом, тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность поставки Киеву американских ракет Tomahawk. "Ну а потом, сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие... он понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", - подчеркнул президент Белоруссии.

