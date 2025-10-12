https://1prime.ru/20251012/tomahawk-863431443.html
Лукашенко прокомментировал возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Лукашенко прокомментировал возможность поставок Киеву ракет Tomahawk - 12.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко прокомментировал возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T14:10+0300
2025-10-12T14:10+0300
2025-10-12T14:10+0300
вооружения
россия
мировая экономика
белоруссия
киев
сша
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/96/831569681_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_967d1053afce51b1b571157f0586667f.jpg
МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет. "Думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда (президент США Трамп - ред.) определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то так "наклоняет" соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче действует, а потом, тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность поставки Киеву американских ракет Tomahawk. "Ну а потом, сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие... он понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", - подчеркнул президент Белоруссии.
https://1prime.ru/20251012/peskov-863427437.html
белоруссия
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/96/831569681_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_a43bde36894ad7ac42cc705ee34cd172.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, белоруссия, киев, сша, александр лукашенко
Вооружения, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Киев, США, Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Лукашенко заявил, что до поставок Киеву ракет Tomahawk дело не дойдет